Universal inaugura nova sede em Madagáscar

No dia 12 de fevereiro, cerca de 900 pessoas participaram da inauguração da nova sede da Universal no bairro Aeroporto Internacional de Ivato, em Antananarivo, capital da República de Madagáscar – a maior ilha do continente africano.

O encontro contou com a presença do pastor responsável pela Universal no país, Miguel Mafumisse, e de autoridades locais.

Durante a reunião, o pastor explicou a importância da Universal por meio da seguinte passagem da Bíblia: “e se o Meu povo, que se chama pelo Meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a Minha face e se converter dos seus maus caminhos, então Eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os Meus olhos e atentos os Meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o Meu nome esteja nela perpetuamente.” (2 Crônicas 7:14-16).

Após a mensagem, o pastor Miguel Mafumisse pediu que todas as pessoas presentes aceitassem a Deus e, além disso, buscassem o novo nascimento.

A Universal se estabeleceu na ilha de Madagáscar há cerca de 18 anos. Desde então, tem trabalhado incessantemente para levar aos moradores locais conforto espiritual, por meio da Palavra de Deus.

