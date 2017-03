Um rapaz com o impulso da juventude

Home > Folha Universal

Depois de interpretar Gahiji, o inesquecível cozinheiro real da novela Os Dez Mandamentos, o ator Fernando Sampaio volta à tela da Record TV em mais uma trama de inspiração bíblica. Desta vez, ele dá vida ao hebreu Matias na novela O Rico e Lázaro, um rapaz que vai trabalhar como escriba no palácio babilônico. A sinopse da trama indica que ele vai se apaixonar pela bela princesa Kassaia (Pérola Faria) e se envolver com Gadise (Aisha Jambo).

Em entrevista exclusiva à Folha Universal, Sampaio revela que o novo personagem é bem diferente do simpático egípcio. “O Matias é de uma família de sacerdotes, uma tradição que passa de pai para filho. Ele é um bom rapaz, mas acho que vai viver intensamente tudo que puder viver e, por isso, vai sofrer algumas consequências. Apesar de ter consciência de que nasceu em uma família sacerdotal e de que tem algumas obrigações, ele tem o impulso da juventude”, brinca.

Rapaz impulsivo?

O ator conta que a impulsividade de Matias será aguçada após a invasão de Jerusalém pelo Exército do rei Nabucodonosor (Heitor Martinez). “Matias viveu a vida inteira em Jerusalém, uma cidade fortificada, e de repente ele é levado para o reino babilônico, então, ele terá curiosidade de viver o outro lado. Apesar de os hebreus estarem cativos, a Babilônia tem várias possibilidades e Matias não vai se negar a conhecer algumas”, adianta. Mas Matias não é um rapaz inconsequente. Dentre suas qualidades, estão a preocupação com a família e a sensibilidade. “Ele tem bom coração, é sentimental e se envolve nas questões da família, é um cara consciente do lugar em que vive e das responsabilidades que tem com a família”, acrescenta.

Preparação

Para viver Matias, Sampaio explica que fez aulas especiais durante a preparação de elenco. “Fiz aula de escrita hebraica, pois o Matias vira escriba do palácio quando é levado para a Babilônia. Durante os workshops, também tive a convivência com os atores que fazem parte da família do Matias. Em uma cena de emoção, olhei para a Cláudia Mauro (que interpreta Ilana, mãe de Matias) e ela começou a chorar. Eu já tinha saído de cena e voltei para dar um abraço nela, foi muito bonito. Existe uma cumplicidade entre os atores e isso foi fundamental para a composição do Matias”, afirma.

Grandes cenas

A trajetória de histórias inspiradas na Bíblia exibidas na Record TV também marcou a evolução da emissora em termos de teledramaturgia e tecnologia usada em cada produção. Se a abertura do Mar Vermelho eternizou Os Dez Mandamentos na memória do público e a queda das Muralhas de Jericó foi um dos auges da novela A Terra Prometida, Sampaio diz que O Rico e Lázaro também terá cenas grandiosas e inesquecíveis. “Participei de cenas em que o povo hebreu é levado para a Babilônia, as pessoas são arrancadas do próprio lar, isso envolve a destruição do Templo de Salomão, são cenas muito fortes. A novela também mostra a construção dos Jardins Suspensos da Babilônia, Daniel na Cova dos Leões, acontecimentos que acompanhamos na escola e na Bíblia também. Minha avó me contava essas histórias bíblicas e agora vou estar mais perto de tudo isso.”

Para o ator, a nova novela reúne as principais qualidades das outras produções da emissora, além de muitas novidades. “O Rico e Lázaro é a potência máxima das novelas inspiradas na Bíblia já produzidas pela emissora. Ainda estamos contando a história do povo hebreu, mas é um novo momento. Agora, temos a riqueza do palácio da Babilônia e o olhar diferenciado do Edgar Miranda (diretor geral). As cenas são ágeis, o texto da Paula Richard flui naturalmente. Sou muito grato por estar vivendo momentos tão especiais na Record TV”, comemora. O Rico e Lázaro vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 20h30, na Record TV.