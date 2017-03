Quais as suas intenções na Obra de Deus?

Home > Reflexão

Servir a Deus. Não há maior privilégio neste mundo, depois de nos tornarmos Seus filhos. E servi-Lo fazendo a Sua Obra é trabalhar constantemente para desfazer as obras do inferno.

O Senhor Jesus disse isso aos 70 homens que selecionou, na ocasião, para a missão de apregoar as boas novas:

“E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos; rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide; eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos.” Lucas 10.2,3

O Mestre não escondeu em nenhum momento as dificuldades que todos os que estavam dispostos a ir por todo o mundo a pregar o Evangelho passariam. Porém, muitos desejam fazer a Obra de Deus por motivações que em nada são as esperadas pelo Senhor dessa seara.

Qualquer que seja a função na Obra de Deus, se ela não for executada de maneira bem-intencionada e por uma pessoa nascida de Deus, é só uma questão de tempo para ela desistir.

“E Jesus lhe disse: Ninguém, que lança mão do arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus.” Lucas 9.62

Por essa razão, selecionamos 5 conselhos para aqueles que desejam integrar o corpo de trabalhadores dessa seara:

1. Não busque status:

“E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça.” Mateus 8.20

Se o próprio Filho de Deus não teve nenhum privilégio sequer enquanto esteve aqui na Terra para cumprir a vontade do Pai, imagine aqueles que desejam fazer a Sua Obra. Se o intuito de pregar o Evangelho é para ser conhecido, famoso, amado por todos, acredito que você está desejando o que não vai ter. Porque o próprio Jesus nos precaveu que seríamos odiados por causa do Seu nome (Mateus 10.22).

A sua intenção na Obra de Deus não deve ser alcançar títulos como se fosse uma promoção, mas a de servir tão somente. Enquanto no mundo o maior é servido, no Reino de Deus, quanto “maior” for a pessoa, mais serva ela é:

“Mas não sereis vós assim; antes o maior entre vós seja como o menor; e quem governa como quem serve.” Lucas 22.26

Queira servir a Deus onde quer que esteja ou lhe coloquem. Com o maior dos títulos ou sem título nenhum. São pessoas que desejam servi-Lo de todo coração, não importa onde e como, que Deus tem procurado.

2. Olhe somente para o Senhor Jesus:

Uma das passagens mais conhecidas da Bíblia mostra um discípulo saindo de dentro do barco onde estava, em alto-mar, e andando sobre as águas enquanto olhava fixamente para o seu Mestre. O discípulo era Pedro, e o Mestre, Jesus. Mas, no momento em que ele deixou de olhar para Jesus e olhou para os problemas ao seu redor, afundou. Isso ficou registrado nas Sagradas Escrituras não para mostrar o milagre de andar por sobre as águas, mas para alertar sobre o que acontece quando paramos de olhar para Cristo e olhamos para as pessoas, as coisas ou as circunstâncias. Iremos naufragar na fé.

Nunca saberemos a real condição espiritual de alguém. E muitos alegam que não fazem a Obra de Deus por causa do comportamento de outras pessoas. Mas será que isso é uma justificativa? O próprio Senhor Jesus disse que era impossível que não viessem escândalos, mas ai daquele por quem viessem (Lucas 17.1). Se você mantiver os seus olhos nAquele que lhe chamou, com certeza você não será motivo de escândalo para ninguém, e é isso o que importa.

3. Invista nos dons e talentos que Deus lhe confiou:

Em carta a Timóteo, Paulo orientou: “Não desprezes o dom que há em ti...” (1 Timoteo 4.14). Que talentos e dons Deus tem lhe dado? Essas habilidades lhes foram dadas para abençoar as outras pessoas. Investir nelas é investir no Reino de Deus. Pare e pense como você pode usar isso para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse Reino. Você fala outros idiomas? Pense em maneiras de usar isso em prol do Evangelho. Ama ensinar? Já pensou quantas pessoas precisam aprender mais de Deus? Esses são só exemplos, mas tudo o que de bom você sabe fazer pode ser usado na Obra. Peça a Deus em oração que lhe mostre como fazer isso e invista.

4. Cuide da sua Salvação:

Creio que você já tenha lido a seguinte passagem bíblica: “Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? e em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci; apartai-vos de mim, vós que praticais a iniqüidade.” Mateus 7.22,23

Atente que essas pessoas que o Senhor Jesus descreve nessa passagem estão fazendo a Sua Obra. Fizeram milagres, libertaram pessoas, profetizaram, mas no final de tudo não alcançaram o mais importante: a própria Salvação.

A sua Salvação é o seu bem mais precioso. Ela é tão valiosa que, em certa parábola, é contado que um homem quando a achou, vendeu tudo o que possuía por ela (leia e entenda mais em Mateus 13.44-46). Não adianta querer salvar o mundo e perder a si mesmo.

5. Leve a Salvação para as demais pessoas:

Quem é salvo quer salvar. Já não vemos pessoas, mas almas necessitando de Salvação. Quando ajustamos o nosso olhar para essa necessidade, não julgamos, mas lembramos de onde Deus nos tirou, tudo o que Ele tem nos dado, e queremos que todos tenham essa paz, use essa fé e tenha a certeza de que na Eternidade estaremos com Ele.

Ao zelar pela sua comunhão com Deus, isso atrairá as pessoas a se interessarem por esse amor. O seu brilho resplandecerá na vida dos que vivem em trevas:

“Vós sois a luz do mundo.” Mateus 5.14

E se de repente você pensa: “Mas eu não tenho condição de fazer a Obra de Deus.” Não se preocupe com a sua falta de capacidade:

Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a Sua boa vontade." Filipenses 2.13

Esse desejo dentro de você em fazer a Obra de Deus já um sinal de que Ele está lhe chamando, e a todos quanto Ele chama, Ele mesmo capacita:

“E é por Cristo que temos tal confiança em Deus; Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos; mas a nossa capacidade vem de Deus.” 2 Coríntios 3.4,5

Cuide da sua comunhão com Deus e esteja sempre à disposição de servi-Lo. É isso que Ele espera de você e de todos os Seus servos.

