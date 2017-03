O sepultamento que traz Vida

Home > Ação Social

Para muita gente, o caminho da criminalidade é sem volta. Uma vez nele, não se tem mais a chance de recomeçar. Mas não é assim que os voluntários do grupo Universal nos Presídios (UNP) enxergam.

Ao contrário, eles acreditam que, por mais complicada que possa ter sido a vida de um criminoso, sempre há uma esperança de mudar, mesmo que ninguém acredite.

A verdade é que, quando há um arrependimento sincero dos atos cometidos, a esperança de se ter uma vida diferente — e longe das coisas erradas — reacende.

E é exatamente isso que os voluntários do UNP têm propagado em todos os presídios do País. Recentemente o grupo promoveu um batismo nas águas na Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes, localizada no Complexo Penitenciário de Aquiraz, no estado do Ceará.

A atitude de se batizar, quando tomada, mostra o desejo de viver uma vida diferente, pois essa cerimônia significa o “sepultamento da velha criatura”.

Para o pastor Luiz Aparecido Coelho, atual coordenador do grupo Universal nos Presídios no Cerá, o batismo nas águas nada mais é do que o rompimento com os costumes da vida que uma pessoa levava para que haja o nascimento de uma nova pessoa, que passe a viver nos caminhos de Jesus.

"Só eu sobrevivi"

Entre os que decidiram se batizar estava F.L.G., de 42 anos, casado e pai de quatro filhos.

Ele está preso há 4 meses e, segundo conta, depois que se desviou dos caminhos do Senhor acabou indo para o fundo do poço e se enveredando pelo mundo das drogas e do álcool. Envolveu-se em agressões e em muitas outras coisas erradas.

Em meio a tudo isso, passou por um episódio traumático: “Junto com outros quatro rapazes, caí de uma altura de 54 metros. Só eu sobrevivi e acabei ficando paraplégico. Já preso, comecei a receber a visita dos voluntários da Universal e aqui dentro decidi abandonar a vida errada e me batizar nas águas. Já me sinto totalmente liberto e transformado.”

Caso queira conhecer mais a respeito do trabalho do grupo Universal nos Presídios em todo o País, curta a o blog oficial, clicando aqui. Para mais informações de como se tornar um voluntários do UNP, procure a Universal mais próxima da sua casa.

(*) Com informações do grupo Universal nos Presídios (UNP) do Ceará