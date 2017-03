Experiências que transformam

Home > Folha Universal

Mudar a si mesmo é uma das atitudes mais difíceis para o ser humano. Afinal, ele é repleto de vontades e emoções que precisam ser deixadas de lado para que possa se tornar uma “nova pessoa”.

Essa dificuldade acontece porque é da natureza humana exteriorizar os sentimentos para ficar no controle de uma situação. Contudo, em vez de trazer as resoluções dos problemas, essa atitude quase sempre acaba causando mais dificuldades.

Por outro lado, existe uma situação que pode ser vivenciada por qualquer pessoa e que a fará enfrentar os obstáculos de forma acertada: o real encontro com Deus. Isso acontece quando a pessoa se arrepende de seus erros, abdica de suas próprias vontades, deixa de se submeter às emoções e, com isso, dá acesso a Deus para que Ele seja o novo controlador de sua vida. Dessa forma, ela consegue transformar o seu interior e mudar seu modo de agir.

No Templo de Salomão, muitas pessoas têm visto a própria transformação ao vivenciarem experiências com Deus, caso da designer gráfica e consultora de marketing Vivian Gonçalves (foto ao lado), de 40 anos.

Há pouco mais de um ano, quando entrou pela primeira vez no Templo de Salomão, ela estava enfrentando inúmeros problemas em sua vida: era agredida pelo marido, sofria com depressão e até havia tentado suicídio. Assim que sua filha nasceu, ela decidiu que precisava buscar a Deus. “Todos me abandonaram, não tinha mais amigos nem família. Então, tinha de entregar minha vida para que Ele a controlasse. Ou eu O buscava ou eu morreria.”

Vivian entendia que precisava focar no seu relacionamento com Deus. Para isso, foi se envolvendo com a Palavra dEle que ouvia do Altar. “As reuniões de quarta-feira foram primordiais. Ali passei a ter mais interesse em conhecer a Deus, foi despertando em mim tornar-me uma serva dEle, ser verdadeiramente Sua filha. Então, Ele foi me limpando, podando as folhas, as raízes e os galhos que estavam a mais dentro de mim”, narra.

A cada reunião no Templo de Salomão, a designer percebia que Deus trabalhava para que ela se tornasse uma pessoa diferente. Uma das mudanças interiores que obteve foi a eliminação da mágoa que sentia da nova esposa de seu ex-marido. “Decidi perdoá-la, levei-a para a igreja e pude ajudá-la”, atesta.

Após a renúncia que fez aos sentimentos, há cerca de um mês, ela teve um real encontro com Deus. “Fechei os olhos para orar e Deus me fez lembrar de como eu era uma pessoa completa quando estava na presença dEle há cerca de dez anos. As lágrimas me lavaram.” Em seguida, houve a experiência mais marcante: o batismo com o Espírito Santo. “Fui tomada de uma tranquilidade, uma alegria, uma paz. Os problemas não me atingiam mais”, lembra.

A partir daquele momento, Vivian recebeu a força para enfrentar todas as adversidades. “As pessoas passaram a notar minha mudança, porque o Espírito Santo transformou tudo. Passei a ter paz, equilíbrio e domínio próprio para resolver os ‘gigantes’ da vida.”

Mudança diária

A professora Ellen Correia (foto ao lado), de 51 anos, hoje batizada com o Espírito Santo, viveu muitas experiências com Deus no decorrer de sua vida ao ter ficado livre de vícios, doenças, depressão e traumas. Todas elas foram suficientes para que Ellen se tornasse uma pessoa forte para saber lidar com as situações adversas e manter, no seu dia a dia, seu modo de ser e agir baseados na Palavra de Deus.

Ela participa das reuniões pela vida espiritual no Templo de Salomão para a cada dia amadurecer ainda mais. “Considero essencial alimentar minha vida espiritual porque dependo totalmente dela. Isso me direciona, me renova e desperta em mim o desejo de ser melhor a cada dia como pessoa, esposa, mãe, filha, etc.”, aponta.

Apesar de estar na presença de Deus há muitos anos, ela ressalta que todos os dias tem um novo aprendizado para adquirir com Ele. “Buscá-lO tem trazido muitas mudanças em meu ser, pois, quanto mais me aproximo dEle, mais parecida com Ele me torno.”

No dia a dia, ela percebe como Deus tem agido no controle de sua vida: “Está me guiando, me protegendo, me inspirando a tomar decisões certas, me fazendo ser paciente em um mundo tão estressante e me fazendo compartilhar amor e alegria por onde passo.”

Ellen destaca que sempre está tendo uma nova experiência marcante com Deus que a deixa mais fortalecida. “Recentemente, no Templo de Salomão, fui renovada pelo Espírito Santo. Pude ouvir claramente a voz de Deus para que eu tirasse mais tempo para Ele, para minha família e ainda tive a confirmação da minha Salvação”, finaliza.

Veja as novas instruções para participação nas reuniões do Templo de Salomão clicando aqui. Para obter outras informações, você também pode entrar em contato com a Central de Informações do Templo de Salomão: (11) 3573-3535 ou info@otemplodesalomao.com.