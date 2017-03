Ela escolheu recomeçar

Home > Folha Universal

Quem não deseja ser feliz? A humanidade vive uma constante busca pela felicidade e muitos nem sequer a encontram. A jovem Regiane Matos, de 30 anos, cresceu frequentando a Universal, mas, por ter uma concepção errada do que é a felicidade, foi procurá-la nos prazeres do mundo.

A infância dela foi tranquila, mas a adolescência foi cheia de desafios. “Comecei a me envolver com amizades das quais a minha mãe não gostava. Passei a consumir cigarro, pois achava legal ver as meninas fumando e queria também. Queria conhecer a ‘felicidade’ e, por isso, parei de ir à igreja.”

Regiane teve vários relacionamentos frustrados e muitas experiências que a prejudicaram. “Conheci as festas rave, me viciei em bebida alcoólica, não ficava um dia sem beber. Além disso, comecei a fumar maconha e não conseguia ficar um dia sem droga.”

Ela se tornou uma pessoa depressiva e chegou ao ponto de beber até adormecer. Tudo para fugir da realidade. “Até o dia em que eu tive uma arritmia cardíaca e quase morri nos braços da minha mãe. Ela, com toda fé, orou. Mesmo assim eu não parei com a vida errada”, relata.

Para piorar a situação, Regiane se envolveu com um rapaz que a agredia física e verbalmente. Engravidou dele e não conseguiu continuar vivendo em situação de agressão. Ela acabou o relacionamento com o rapaz. Tempos depois, ficou desempregada. Tornou-se mãe solteira e deixou de acreditar nos relacionamentos.

“Após anos de sofrimento, o meu filho me chamou para ir à igreja que a minha mãe frequentava”, conta. Foi quando Regiane voltou para a Universal e passou a frequentar as reuniões de libertação. Naquele momento, ela estava determinada a mudar de vida. “Segui cada ensinamento, vivia cada dia como se fosse a minha última oportunidade. Após quatro meses me libertei de tudo que me atormentava”, diz.

Hoje, Regiane é uma pessoa transformada e feliz, porque descobriu que a verdadeira felicidade está em Deus. Tem paz no seu interior, não tem mais necessidade de beber ou usar drogas, pois é uma pessoa completa.

Está passando por problemas de ordem espiritual? Saiba como livrar-se deles participando todas as sextas-feiras da Reunião de Libertação na Universal. Os horários das reuniões podem variar de um lugar a outro. Acesse www.universal.org/enderecos e encontre uma Universal mais próxima de você para participar.