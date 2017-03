Como será a volta do Senhor Jesus?

Home > Mundo Cristão

Em setembro do ano passado, a Coreia do Norte alegava ter realizado com sucesso o seu quinto e mais poderoso teste nuclear. O país asiático não escondeu a sua intenção de gerar medo com o anúncio. Um forte abalo foi detectado próximo ao local de testes.

Avançando no tempo, agora, no mês de março, é veiculado que o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (EUA), afirma que enviará drones armados para a Coreia do Norte em resposta a outro anúncio do país asiático, de que testes com mísseis balísticos de longo alcance foram executados com sucesso.

Enquanto acontece essa troca de ameaças, os EUA e a Coreia do Sul — que também já não se entende com a Coreia do Norte há algum tempo — unem-se em exercícios militares na região.

Novamente o mundo vive guerras e rumores de guerras, como o Senhor Jesus já havia alertado quando esteve em Sua forma de homem na Terra (Mateus 24.6). Vemos que os sinais descritos pela Palavra de Deus sobre o Fim dos Tempos se concretizam com o avanço dos séculos.

Entretanto, antes que a Terra seja completamente destruída, ocorrerá o dia do arrebatamento, o retorno do Senhor Jesus para Salvar os Seus escolhidos. Confira o vídeo abaixo e entenda melhor:

