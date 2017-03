UNP: Domingo Espetacular exibirá reportagem especial sobre trabalho nos presídios

Home > Em Foco

O projeto Universal nos Presídios (UNP) tem avançado a cada dia. Trata-se de um grupo de voluntários que atua dentro e fora das cadeias brasileiras, levando a Palavra de Deus aos encarcerados, bem como aos seus familiares.

O grupo — coordenado pelo bispo Eduardo Guilherme em todo o País — é composto por homens e mulheres corajosos, audaciosos, do bem, que visam apenas colaborar com a sociedade no que diz respeito à evangelização dos presos, na maioria das vezes, considerados a escora da sociedade.

Com o objetivo de mostrar como funciona, o que faz e de que forma o UNP atua, o programa Domingo Espetacular, da Record TV — exibido todos os domingos, às 19h30 —, fez uma reportagem especial com o grupo, que vai ao ar neste domingo, 19 de março.

O trabalho, realizado por milhares de voluntários espalhados por todo o Brasil, é frequente em cada um dos 1.200 presídios do País e tem levado Luz aos perdidos e uma Vida nova a quem já não tem mais esperanças para recomeçar.

Acompanhe no vídeo abaixo a chamada do programa. Compartilhe com os amigos.