Filhote de panda carente encanta internautas

Um vídeo postado recentemente arrancou suspiros de internautas.

Com mais de 160 milhões de visualizações, apenas no Facebook, o vídeo mostra Qi Wi, um filhote de panda muito carente que não queria largar as pernas do seu tratador.

Confira o vídeo abaixo:

Para um panda, a carência pode até deixá-lo ainda mais fofinho, mas nas pessoas isso não é nada legal. Ela pode estragar qualquer relacionamento. E não pense que carência é problema de quem está solteiro. Mesmo uma pessoa em um relacionamento pode se sentir carente.

Os apresentadores da "Escola do Amor", Renato e Cristiane Cardoso, listaram 10 sinais que revelam uma pessoa carente. Leia abaixo e saiba se você apresenta algum (ou alguns) deles:

1. Fala demais.

2. Fica emburrado e não fala por dias.

3. Faz drama das coisas.

4. Faz caso de datas especiais que celebram ela mesma.

5. Se faz de vítima.

6. É difícil de se conviver.

7. É difícil de se entender.

8. É negativo e vive se lamentando.

9. Gosta de "alugar" alguém e sugar as suas energias.

10. Fala mal dos outros, pois todos estão errados, menos você.

E o pior é que, quanto mais a pessoa carente quer atenção, mais o seu comportamento consegue justamente o contrário: o desprezo das pessoas.

“A cura da carência não vem de outras pessoas, mas de você mesmo. Ela acontece quando você enxergar que a melhor forma de chamar a atenção das pessoas é estar bem e feliz consigo mesmo”, ensina Cristiane.

