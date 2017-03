Vício em heroína já atinge 1 milhão de pessoas nos Estados Unidos

Home > Comportamento

O consumo de drogas, das mais diversas, é um problema mundial. No Brasil, por exemplo, o entorpecente que mais preocupa as autoridades é o crack, que rapidamente leva à dependência e já atinge 370 mil pessoas, de acordo com o Governo Federal.

Já nos Estados Unidos (EUA), o vício em heroína se tornou uma verdadeira epidemia. Ao todo, 1 milhão de pessoas, a maioria jovens, estão escravas da droga. A situação está tão crítica que as mortes por overdose pela droga já matam mais do que os acidentes de trânsito, segundo o Órgão de Controle e Combate às Drogas nos EUA.

A BBC realizou uma reportagem especial para mostrar a rotina dos usuários e o efeito da droga na sociedade norte-americana. Assista abaixo (contém cenas fortes):

Infelizmente, o vício não atinge só os usuários, mas termina por destruir também as suas famílias e as pessoas que estão ao redor. Há dezenas de vídeos circulando pela internet que mostram pais sofrendo overdose na presença dos filhos. Se é uma cena chocante para adultos, imagine o efeito disso em uma criança?

