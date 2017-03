Uma mensagem de fé e vigor a pacientes e familiares

Home > Ação Social

O Grupo de Evangelização da Universal que atua nos hospitais de São Paulo, sob a coordenação do pastor Lázaro Nazaré Pedro, tem se empenhado, por meio dos seus voluntários, em levar a Palavra de Deus a pacientes, familiares e funcionários de inúmeras unidades de saúde no estado.

Recentemente, os voluntários visitaram os hospitais Paulo Sacramento, localizado no Centro da cidade de Jundiaí (interior paulista), e o Sino-Brasileiro, no município de Osasco (Grande São Paulo). Além de evangelizar a todos nesses locais, eles distribuíram calendários com contextos bíblicos, a fim de edificar não só os pacientes internados ou em tratamento, mas também os familiares, médicos e demais funcionários dessas unidades.

O objetivo

“Levar uma mensagem de amor, de cura e de Salvação para esses pacientes, por meio do nosso trabalho, é algo indescritível, pois sabemos que acompanhar alguém num leito de dor, ou mesmo estar vivenciando essa situação, causa sempre muito sofrimento. Ninguém quer estar internado, debilitado, mas, às vezes, é inevitável. Por isso, quando essas pessoas recebem uma mensagem de fé, certamente são revigoradas, e esse é o nosso objetivo”, comentou o pastor Lázaro, acrescentando que muitas conseguem vencer as suas doenças e os seus problemas.

De acordo com o pastor, somente nessas duas ações voluntárias, 145 famílias foram alcançadas, além dos pacientes.

Participe você também

O trabalho da Evangelização nos hospitais conta com milhares de voluntários em São Paulo e no Brasil, os quais realizam frequentemente visitas a unidades de saúde.

Caso tenha um familiar enfermo ou esteja sofrendo com problemas de saúde e deseje a visita de um dos voluntários do grupo, entre em contato pelo e-mail visitas@sp.universal.org.br. Se estiver fora de São Paulo, procure a Universal mais próxima de você e se informe.

(*) Com informações do grupo de Evangelização da Universal nos hospitais