Bispo Renato Cardoso ministra reunião especial na China

"Recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra."

Essas palavras foram ditas pelo próprio Senhor Jesus, à mesa com discípulos, antes de ser elevado às alturas. Elas estão registradas na Bíblia, em Atos 1.8, e, ainda hoje, mais de 2 mil anos depois, Ele espera que as cumpramos.

Esse foi o ensinamento transmitido pelo bispo Renato Cardoso em reunião realizada no dia 8 de março último, em Hong Kong, China. A palestra contou com a presença de mais de 300 pessoas, que ouviram a explicação do bispo sobre as missões entregues àqueles que recebem o Espírito Santo.

"A pessoa não recebe o Espírito Santo para falar em línguas nem tampouco para dizer que O tem dentro dela, mas para evangelizar e salvar outras pessoas. Essa é a principal função do Espírito Santo em nós", afirmou o bispo.

A Bíblia evidencia, em diversas passagens, a responsabilidade que as pessoas assumem ao serem preenchidas pelo Espírito Santo. Como diz o versículo que abre essa matéria, é preciso levar a Palavra da Salvação, sendo testemunha do poder de Deus. Esse testemunho é dado não apenas dentro da igreja, mas no dia a dia, sendo exemplo do comportamento que o Senhor ensinou.

Oração pelos casais

Ao final do encontro, o bispo Renato e sua esposa, a escritora e palestrante Cristiane Cardoso, realizaram uma oração especial pelos casais presentes.

