Ação social beneficia dezenas de famílias no Equador

Há mais de 20 anos, a Universal vem realizando um trabalho social e de evangelização de destaque no Equador. Recentemente, uma ação beneficiou dezenas de famílias da cidade rural de Ricaurte, na província de Los Ríos. Cerca de 50 voluntários da Igreja se mobilizaram e partiram de Guayaquil, maior cidade do Equador, rumo àquela região, num trajeto de mais de 100 quilômetros.

A ação aconteceu no parque central da cidade e ofereceu diversos serviços gratuitos, como cabeleireiro, aferição de pressão arterial e atividades de lazer e recreação infantil.

Além disso, uma profissional da área de saúde oral orientou os presentes sobre higiene bucal, mostrando para eles os benefícios desses cuidados. Jovens voluntários do FJU também apresentaram espetáculos artísticos de dança e música. Foram distribuídos 150 cestas básicas, dezenas de brinquedos e servido um jantar beneficente.

Vidas transformada pela fé

O objetivo da ação foi beneficiar centenas de pessoas que enfrentam muitas dificuldades econômicas atualmente, levando para elas mensagens de fé e encorajamento, para que tenham uma vida transformada.

“Essa ação na cidade de Ricaurte foi uma grande oportunidade de levar ajuda a mais lugares do país. Nós queremos que essas pessoas tão sofridas possam ver seu valor, que elas vejam que são importantes para Deus e que não foram esquecidas, pois, estamos dispostos sempre a ajudar. Para nós, é uma grande alegria ver que em todas partes do Equador a obra social está fazendo presença. Foi uma grande honra para o grupo realizar esse evento, que, com certeza, trouxe Salvação para a população local”, afirmou o pastor João Borges, responsável pelo trabalho de obra social da Universal no Equador.

O pastor Rodrigo Ribeiro, responsável pela Universal em Ricaurte, também participou da ação e, juntamente com o pastor João, orou pelas famílias presentes para que recebessem a proteção de Deus.

O casal Fanny Leticia Yepez, de 39 anos, e Gerardo Bolívar Rios Morán, de 45, contou as dificuldades pelas quais já passou, como fome e brigas no casamento. Porém, depois que conheceram a Deus e começaram a participar das reuniões na Universal, tiveram a vida transformada.

