UNP realiza ação social em manicômio judiciário na Paraíba

Recentemente, mais uma ação social foi realizada pelo grupo Universal nos Presídios (UNP) da Paraíba, liderada pelo coordenador do grupo no estado, pastor Miguel Soares.

Dessa vez, o movimento aconteceu no Manicômio Judiciário de João Pessoa, na capital, onde cerca de 70 internos receberam dos voluntários do grupo prestação de serviços como cortes de cabelo, barba e unhas e aferição de pressão arterial, bem como atendimento espiritual.

Para acompanhar o trabalho, estiveram presentes uma assistente social e uma psiquiatra.

De acordo com o pastor Miguel, as visitas evangelísticas acontecem semanalmente no local. “Alguns dos que vivem ali foram esquecidos pela própria família, mas, quando os voluntários chegam, a alegria contagia a todos”, ressaltou o pastor.

Os diretores da unidade parabenizaram o UNP pela ação e agradeceram o grupo pelo cuidado e apoio que recebem dos voluntários há pelo menos 3 anos na instituição.

(*) Com informações do grupo Universal nos Presídios (UNP) do estado da Paraíba