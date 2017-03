Grande seca na Somália causa diversas mortes

Home > Em Foco

Segundo o Escritório de Coordenação Humanitária da ONU (OCHA, na sigla em inglês), 196 pessoas morreram e quase 8 mil sofrem com a grande seca que a Somália está enfrentando.

Como tem chovido pouco no país africano, o preço da água potável aumentou e, por causa da escassez, as comunidades recorreram à água sem tratamento, que é uma via para doenças.

Houve também uma queda de 70% na produção de alimentos. O primeiro-ministro do país, Hassan Ali Khaire, destacou que 110 pessoas morreram de fome apenas entre os dias 3 e 4 de março últimos.

Além da situação de seca e fome, o país ainda sofre com a violência, como é o caso da região de Bay, ao sul, controlada pelo grupo extremista islâmico Al-Shabab, que dificulta o acesso de ajuda humanitária para a população.

A ONU disponibilizou 864 milhões de dólares (mais de 2,7 bilhões de reais) para auxiliar a Somália. Em 2011, uma crise de fome maior ainda atingiu o país, matando mais de 250 mil pessoas.

Os espíritos malignos que trazem a fome

Se consultarmos a Palavra de Deus vemos que, infelizmente, a fome há de atingir muitas pessoas até o Fim dos tempos, como o apóstolo João observa nesta visão: “E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte; e o inferno o seguia; e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra.” Apocalipse 6.8

Por várias vezes a Bíblia destaca que a humanidade sofre por se distanciar do Senhor, pois, quando isso acontece, os espíritos de destruição ficam livres para praticar os seus planos malignos. É por isso que devemos nos revestir do Espírito de Deus.

