Gwyneth Paltrow (foto abaixo) é uma atriz norte-americana de sucesso em Hollywood, mas, ultimamente, tem despertado atenção também por causa de um site que administra – voltado para o público feminino, com dicas de beleza, moda, etc. Há alguns dias, esse site sugeriu que mulheres devem queimar as suas roupas íntimas para esquecer os ex-namorados.

Quem trouxe a “receita infalível” foi Suzannah Galland, autoproclamada “expert em relacionamentos e conselhos de vida”. Na postagem, Suzannah afirma: “Um ritual com fogo pode ajudar a esquecer antigos amores. Rituais com fogo em noites de lua cheia são antigas práticas para limpeza espiritual.”

A "expert" aconselha as mulheres a reunirem as suas roupas íntimas e queimarem peça por peça, recitando orações para esquecer o passado e perdoar. Isso tudo, de acordo com ela, expulsa lembranças e libera espaço para um novo amor.

Ora, qual a real consequência de colocar fogo em uma peça de roupa? Apenas panos queimados.

Como uma atitude como essa pode ajudar alguém a curar uma dor emocional? De maneira nenhuma.

Então, o que fazer?

“A lógica é a mesma do tratamento de um ferimento. É preciso limpá-lo, tratá-lo, e isso, de início, pode incomodar, mas é essencial para o processo de cicatrização. Mas também, para o sucesso desse processo, não vale ficar cutucando a ferida, porque assim ela não sara”, explica o site Terapia do Amor.

Limpar e tratar significa, aqui, refletir sobre o que aconteceu no relacionamento: Por que ele acabou? O que foi feito de errado? Como é possível corrigir esses defeitos? E não se deve “cutucar a ferida”, ou seja, ficar pensando no ex e procurar por informações dele.

“Há uma grande diferença entre refletir e remoer sobre o acontecido. Ficar vasculhando a vida do (a) ex nas redes sociais, ouvindo músicas que lembram o antigo relacionamento, olhar as fotos da época de namoro, por exemplo, é remoer o que passou, e isso só piora a situação”, explica o site, completando: “Refletir sobre o que motivou o fim do relacionamento, o que deixou de ser feito, se autoavaliar, ajuda na tomada de decisão do que fazer de diferente para que o mesmo não volte a se repetir no próximo relacionamento.”

Se você quer aproveitar a experiência de um relacionamento que não deu certo para construir um futuro melhor, participe das palestras da Terapia do Amor. Você aprenderá o que é realmente necessário para ter uma vida amorosa bem resolvida e feliz.

E antes de terminar, mais um detalhe:

Vale ressaltar que o site administrado por Gwyneth também vende lingeries, e esse ritual foi sugerido pouco tempo antes do Dia dos Namorados nos Estados Unidos (14 de fevereiro). Talvez a preocupação fose mais com novas compradoras do que com a vida sentimental das leitoras.. É para pensar.

