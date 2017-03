Leia a Bíblia em 1 ano - 74º dia

Home > Mundo Cristão

“O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento...” Oséias 4.6

Conhecer a Bíblia é muito importante para todos nós, especialmente nos momentos mais difíceis de nossas vidas, pois Deus fala conosco por meio de Sua Palavra. O Espírito Santo nos conduz, nos orienta, e quando passamos por tribulações, Ele nos faz lembrar do que está escrito na Bíblia, de uma Palavra de Deus que nos conforte. Mas só nos lembraremos se tivermos conhecimento Dela.

Por isso, elaboramos um plano para que você leia a Bíblia em 1 ano. Se você ainda não começou, clique aqui e comece agora, não deixe para amanhã. Você verá o quanto isso transformará a sua vida.

Se você já está nesse propósito, acompanhe a leitura de hoje:

Êxodo 25

1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo:

2. Fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada; de todo o homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada.

3. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, e prata, e cobre,

4. E azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pêlos de cabras,

5. E peles de carneiros tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de acácia,

6. Azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso,

7. Pedras de ônix, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral.

8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles.

9. Conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis.

10. Também farão uma arca de madeira de acácia; o seu comprimento será de dois côvados e meio, e a sua largura de um côvado e meio, e de um côvado e meio a sua altura.

11. E cobri-la-á de ouro puro; por dentro e por fora a cobrirás; e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor;

12. E fundirás para ela quatro argolas de duas argolas num lado dela, e duas argolas noutro lado.

13. E farás varas de madeira de acácia, e as cobrirás com ouro.

14. E colocarás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca.

15. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela.

16. Depois porás na arca o testemunho, que eu te darei.

17. Também farás um propiciatório de ouro puro; o seu comprimento será de dois côvados e meio, e a sua largura de um côvado e meio.

18. Farás também dois querubins de ouro; de ouro batido os farás, nas duas extremidades do propiciatório.

19. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte; de uma só peça com o propiciatório, fareis os querubins nas duas extremidades dele.

20. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório; as faces deles uma defronte da outra; as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório.

21. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei.

22. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins (que estão sobre a arca do testemunho), tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel.

23. Também farás uma mesa de madeira de acácia; o seu comprimento será de dois côvados, e a sua largura de um côvado, e a sua altura de um côvado e meio.

24. E cobri-la-ás com ouro puro; também lhe farás uma coroa de ouro ao redor.

25. Também lhe farás uma moldura ao redor, da largura de quatro dedos, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura.

26. Também lhe farás quatro argolas de ouro; e porás as argolas aos quatro cantos, que estão nos seus quatro pés.

27. Defronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar a mesa.

28. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e cobri-los-ás com ouro; e levarse-á com eles a mesa.

29. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas com que se hão de oferecer libações; de ouro puro os farás.

30. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face perpetuamente.

31. Também farás um candelabro de ouro p ur o ; de ouro batido se fará este candelabro; o seu pé, as suas hastes, os seus copos, os seus botões, e as suas flores serão do mesmo.

32. E dos seus lados sairão seis hastes; três hastes do candelabro de um lado dele, e três hastes do outro lado dele.

33. Numa haste haverá três copos a modo de amêndoas, um botão e uma flor; e três copos a modo de amêndoas na outra haste, um botão e uma flor; assim serão as seis hastes que saem do candelabro.

34. Mas no candelabro mesmo haverá quatro copos a modo de amêndoas, com seus botões e com suas flores;

35. E um botão debaixo de duas hastes que saem dele; e ainda um botão debaixo de duas outras hastes que saem dele; e ainda um botão debaixo de duas outras hastes que saem dele; assim se fará com as seis hastes que saem do candelabro.

36. Os seus botões e as suas hastes serão do mesmo; tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro.

37. Também lhe farás sete lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele.

38. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro.

39. De um talento de ouro puro os farás, com todos estes vasos.

40. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo, que te foi mostrado no monte.

João 5

1. Depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém.

2. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem cinco alpendres.

3. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressicados, esperando o movimento da água.

4. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque, e agitava a água; e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse.

5. E estava ali um homem que, havia trinta e oito anos, se achava enfermo.

6. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são?

7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque; mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim.

8. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito, e anda.

9. Logo aquele homem ficou são; e tomou o seu leito, e andava. E aquele dia era sábado.

10. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o leito.

11. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito, e anda.

12. Perguntaram-lhe, pois: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito, e anda?

13. E o que fora curado não sabia quem era; porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão.

14. Depois Jesus encontrou-o no templo, e disse-lhe: Eis que já estás são; não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior.

15. E aquele homem foi, e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara.

16. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus, e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado.

17. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também.

18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendose igual a Deus.

19. Mas Jesus respondeu, e disse-lhes: Na verdade, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai; porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente.

20. Porque o Pai ama o Filho, e mostra-lhe tudo o que faz; e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis.

21. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos, e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer.

22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo; 23Para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou.

24. Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.

25. Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão.

26. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo;

27. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem.

28. Não vos maravilheis disto; porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz.

29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida; e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação.

30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo; e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou.

31. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro.

32. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro.

33. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade.

34. Eu, porém, não recebo testemunho de homem; mas digo isto, para que vos salveis.

35. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz.

36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João; porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras queeu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou.

37. E o Pai, que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer.

38. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós.

39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam;

40. E não quereis vir a mim para terdes vida.

41. Eu não recebo glória dos homens;

42. Mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus.

43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais; se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis.

44. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus?

45. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais.

46. Porque, se vós crêsseis em Moisés, creríeis em mim; porque de mim escreveu ele.

47. Mas, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras?

Provérbios 2

1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, e esconderes contigo os meus mandamentos,

2. Para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria; e inclinares o teu coração ao entendimento;

3. Se clamares por conhecimento, e por inteligência alçares a tua voz,

4. Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares,

5. Então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus.

6. Porque o Senhor dá a sabedoria; da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento.

7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade,

8. Para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos.

9. Então entenderás a justiça, o juízo, a eqüidade e todas as boas veredas.

10. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração, e o conhecimento for agradável à tua alma,

11. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará;

12. Para te afastar do mau caminho, e do homem que fala coisas perversas;

13. Dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos escusos;

14. Que se alegram de fazer mal, e folgam com as perversidades dos maus,

15. Cujas veredas são tortuosas e que se desviam nos seus caminhos;

16. Para te afastar da mulher estranha, sim da estranha que lisonjeia com suas palavras;

17. Que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus;

18. Porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para os mortos.

19. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida.

20. Para andares pelos caminhos dos bons, e te conservares nas veredas dos justos.

21. Porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela.

22. Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados.

