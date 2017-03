Idosa cria aplicativo para celular e surpreende

Home > Comportamento

A população mundial de idosos duplicará até 2050, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Estima-se que o número de pessoas com mais de 60 anos vai saltar de cerca de 900 milhões para 2 bilhões. Além disso, a expectativa de vida também aumentou para 71 anos — sendo que a média de anos durante os quais uma pessoa se mantém sã é de 63.

Corroborando esses dados, cada vez mais os idosos estão aproveitando as oportunidades e são mais capazes de inovar e surpreender. De acordo com dados da pesquisa Empreendedorismo no Brasil, conduzida pelo Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBQP), com parceria do Sebrae, no País, em 8 anos, o índice de empreendedores acima dos 55 anos aumento mais de 70%.

Segundo o Sebrae, após os 60 anos é uma ótima hora para empreender. Os idosos quando se atualizam somam a sua experiência e a sua maturidade ao conhecimento (ter o saber), que, junto com a habilidade (saber fazer) e a atitude (querer fazer), é uma das características essenciais do empreendedorismo.

Conhecimento e atitude

Um exemplo disso é a senhora Masako Wakamiya (foto abaixo), uma japonesa de 81 anos. A primeira vez que ela mexeu em um computador foi aos 60 anos. Mas só acessar a internet não era o suficiente para Masako.

Ela trabalhou por 43 anos em um dos principais bancos do Japão, ao se aposentar criou um blog no qual publicava vídeos de suas viagens pelo país e ensinava a usar planilhas para fazer padrões de artes para crochê e outros trabalhos manuais. Ainda não satisfeita, ela passou a estudar para criar uma plataforma que pudesse entreter outros idosos. Foi assim, com muita determinação, que passou de usuária da web a desenvolvedora de aplicativo.

O aplicativo da senhora Masako

Há cerca de 3 anos, ela foi convidada a participar de um evento no qual se dissemina boas iniciativas por meio de palestras de curta duração e contou sobre a sua experiência e a criação do seu primeiro aplicativo, o Hinadan, um jogo educativo, que faz referência às tradições locais de seu país de origem, no qual bonecos representando o imperador, a imperatriz e membros da corte precisam ser organizados corretamente em uma estante.

A senhora surpreendeu a todos, não só no auditório, mas parentes, amigos e a imprensa japonesa, mostrando que com determinação e sabedoria é possível estar em constante aprendizado, criar e empreender, independentemente, da idade que se tenha. Segundo Masako, ela ainda tem muitas ideias para criar novos aplicativos, portanto, precisa de tempo para adquirir mais conhecimento e desenvolvê-los.

