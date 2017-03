Escola do Amor chega à Índia

Home > Internacional

A Escola do Amor chegou à Índia, juntamente com o livro "Casamento Blindado", lançado em inglês no país. No último dia 12 de março, os palestrantes Renato e Cristiane Cardoso estiveram em Chennai, no sul do país, no Rani Seethai Hall, um dos centros de conferência mais importantes da região.

O encontro reuniu 355 pessoas dispostas a aprender sobre a importância de manter um relacionamento a dois saudável e como fazer isso.

“Por que uma escola do amor? Porque é preciso aprender a amar e se relacionar. Isso, ao contrário do que pensa a maioria, não se nasce sabendo”, explicou Renato Cardoso.

A palestra focou em questões simples, mas que muitas vezes não são respondidas: O que e para que é um casamento? Por que Deus criou essa instituição? Quais os seus benefícios?

A missão do casamento

A Bíblia afirma que os maridos devem amar as suas mulheres “como também Cristo amou a igreja, e a Si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a Si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo” (Efésios 5.25-28).

Infelizmente, porém, assim como em muitas outras partes do mundo, na Índia a mulher é muito inferiorizada, chegando ao ponto de a família da noiva pagar dote à família do noivo pelo casamento que será realizado, muitas vezes um casamento arranjado, por questões culturais e econômicas, sem que os noivos possam decidir por si mesmos.

Dessa maneira, torna-se muito difícil que a missão dada por Deus aos casais se cumpra. Para um casamento estar de acordo com os ensinamentos bíblicos, é necessário estabelecer três bases:

1 - Cuidado

“Quando um homem e uma mulher se casam, devem cuidar um do outro. A falta de cuidado entre o casal faz com que o casamento sofra. Para fazer a vida fácil, para fazer o nosso casamento fácil, o casal deve cuidar um do outro muito bem. Esse cuidado entre o casal deve ser igual de ambos os lados”, explicaram os palestrantes.

2 - Companheirismo

“Hoje não estamos vendo essa característica entre muitos casais. Não se apoia o outro no casamento. Companheirismo é não haver reclamação, mas ajuda mútua. Se o homem tem algum problema, ele deve compartilhar com a esposa, e a esposa, o mesmo. Ele deve ajudá-la e aconselhá-la em certas situações que enfrenta, além de compartilhar o que aconteceu durante todo o dia.”

Aderindo a esse comportamento, o casal será mais forte para vencer os obstáculos.

3 - Ser exemplo

“Muitas crianças crescem vendo o pai batendo na mãe, bebendo e dando mau exemplo. O conceito de casamento arranjado mudou, e muitos jovens preferem se casar por amor. E o conceito não mudou devido à atração do amor, mas as crianças começaram a ver que os pais desse tipo de casamento não estão sendo bons exemplos para elas.”

Renato destacou que aqueles que querem se casar devem sempre lembrar que precisam ser um bom exemplo para os filhos.

A recepção do público

As pessoas presentes, tanto solteiras quanto casadas, animaram-se a construir um relacionamento como o demonstrado por Renato e Cristiane. Rogers Miller (foto ao lado, com a esposa), por exemplo, disse que, ao ouvir a palestra, percebeu que não está cuidando de seu casamento com Jennifer como deveria.

“Muitas vezes a minha esposa queria falar comigo, porém, eu nunca dava ouvidos a ela. Eu procurava sempre me concentrar nos meus negócios e não tinha tempo para ouvi-la, e, por isso, começamos a ter discussões.”

Entretanto, ao perceber esse erro em seu comportamento, Rogers se animou a mudar, e se diz ansioso por ler o livro "Casamento Blindado" e participar de novas reuniões da Escola do Amor.

E se você está no Brasil, participe da Terapia do Amor, às quintas-feiras, na Universal. O casal Cristiane e Renato Cardoso realizam a palestra no Templo de Salomão.

