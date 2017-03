"Caravana do Resgate" reúne cerca de 35 mil pessoas em Brasília e Pernambuco

Home > Notícias da Universal

"Caravana do Resgate". Um marco na vida de quase 35 mil pessoas que estiveram presentes nos encontros que ocorreram no Distrito Federal e em Pernambuco.

As concentrações foram realizadas pelo bispo Sergio Corrêa, responsável pelos obreiros voluntários da Universal no Brasil.

Em Pernambuco, a caravana aconteceu na sexta-feira última, dia 10. No domingo, dia 12, foi a vez do Distrito Federal.

Distrito Federal



Em Taguatinga, cidade satélite do Distrito Federal — onde será construída a nova catedral da Universal na região —, cerca de 11 mil pessoas ouviram o bispo Sérgio conscientizá-las sobre algo que a maioria evita falar: o destino da alma.

Ele enfatizou que chegará o dia em que todos, sem exceção, terão que enfrentar a morte, e questionou se os presentes estavam preparados para esse dia. O bispo alertou àqueles que estão na prática do pecado que, sem perceberem, estão caminhando para a morte, e que é preciso despertar e se arrepender enquanto há vida, porque depois que a morte chegar não haverá mais tempo. "Não permita que o seu entendimento se abra só na hora que a sua alma descolar do seu corpo.”

Após serem orientados e conscientizados da importância da Salvação da alma, foram convidados a ir à frente do altar aqueles que desejavam entregar a vida a Deus, pelos quais o bispo orou em favor disso. Quatrocentas e 20 pessoas decidiram entregar as suas vidas a Deus por meio do batismo nas águas, que foi realizado no local.

Um dos momentos marcantes da concentração foi o testemunho de Josileide Dutra, de 28 anos. Ela foi obreira da Universal durante 8 anos, mas, por descuidar da vida espiritual, se esfriou na fé, saiu da Obra e, por 3 anos, esteve afastada da presença de Deus, vivendo na promiscuidade e nos vícios.

Foi por meio do “Resgate em sua casa” — trabalho realizado pelo bispo Sergio, no qual ele vai até a casa da pessoa para resgatá-la — que ela retornou, se libertou e teve um verdadeiro encontro com Deus.

Pernambuco

Em Pernambuco, na capital, Recife, o bispo também alertou sobre a importância da Salvação, e que as pessoas ali presentes não deveriam desperdiçar aquela oportunidade que Deus estava dando para retornarem aos braços do Pai, pois poderia ser a última. Centenas de pessoas atenderam ao apelo e decidiram entregar as suas vidas ao Senhor Jesus. No total, 700 pessoas foram batizadas nas águas ao final do evento.

Entre elas estavam dois irmãos que foram obreiros por 5 anos e estavam afastados havia 10. Durante esse período, ingressaram na vida do tráfico, foram presos, sofreram tentativas de assassinato, mas, naquele dia, aceitaram o convite para a reunião de resgate e tomaram a decisão mais importante da vida deles: retornar para os braços do Pai.

Vinte e três mil pessoas participaram do evento em todo o estado. Na Catedral da Universal em Recife compareceram 16 mil, e mais 7 mil assistiram por videoconferência, transmitida para várias cidades do interior do estado.

Compartilhe nas redes sociais.

Confira abaixo mais fotos do evento nos dois estados: