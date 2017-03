Em quem você tem se espelhado?

Home > Notícias da Universal

Talvez você já tenha visto a cena: um garoto com um corte de cabelo igual ao do jogador de futebol “do momento”. O pequeno torcedor é quase uma versão em miniatura do craque dos gramados. Afinal, ele quer se parecer com o “ídolo”. Ou mais: ele quer ser como o “ídolo”, algum dia.

E é essa a impressão que atletas e artistas famosos transmitem para os milhares, ou até mesmo milhões, de fãs: um exemplo a ser seguido, uma referência. Entretanto, como saber qual é a melhor referência que podemos ter para a nossa vida? Em quem devemos nos espelhar?

Se formos nos pautar pela Bíblia, vemos que o personagem Davi, quando compôs o capítulo 139 do livro de Salmos, destacou: “SENHOR, Tu me sondaste, e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar; de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, e o meu deitar; e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó SENHOR, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão."

O astuto e tático general-rei Davi mostra, com essas palavras, Deus como o único que conhece verdadeiramente o nosso interior. Portanto, quem melhor do que Ele para nos guiar, para ser a nossa referência? Somente Ele, o Senhor.

A imagem de Deus em nossa vida

Esse foi o tema tratado durante o evento “Não fique para trás”, do Projeto IntelliMen, destinado aos homens que querem se superar em 2017. A palestra ocorreu no Templo de Salomão, localizado na capital paulista, no dia 10 de março último.

“Com o Espírito de Deus, você passa a ter a mente de Deus, você passa a ter os pensamentos dEle, a visão, a coragem, a ousadia e uma fé definida que vem do próprio Deus. Diante de um deserto, de uma dificuldade, de uma tentação, de um problema que surge, você não vai se curvar”, explicou o bispo Rogério Formigoni, que conduziu o encontro.

O bispo acrescentou que Davi, antes de se tornar rei de Israel, derrotou o gigante Golias, e que essa vitória só foi possível porque, mesmo na época aparentando ser apenas um menino, ele estava revestido da imagem do Criador. Assim é com os homens, nos dias de hoje: se não estamos revestidos da imagem de Deus, vamos acabar fracassando.

“Quando há esse desejo, essa vontade, esse querer de ter mais do que tudo a imagem de Deus, você se torna capaz de abortar o pecado, de abandonar a ‘velha criatura’, de tirar da sua vida tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Porque, acima de tudo, você quer ser transformado em um outro homem”, disse o palestrante. “Uma pessoa sem o Espírito de Deus está aberta a negociações. Eu estava aberto a negociações antes de encontrar o Senhor Jesus. Quando eu vivia o inferno dos vícios e alguém falava para mim ‘tem uma droga mais forte’, eu topava, eu aceitava negociações. Mas, quando recebi a imagem de Deus, acabaram-se as negociações.”

Ao final do encontro, o bispo Formigoni convidou os participantes a fazerem uma autoavaliação sobre a imagem que têm transmitido para a sociedade.

Projeto IntelliMen

Toda 2ª sexta-feira do mês, às 22h, o Projeto IntelliMen realiza o evento "Não fique para trás".

