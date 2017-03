Você pode: evento é realizado na Flórida, Estados Unidos

Home > Internacional

O parque Little Haiti Soccer, localizado em Miami, no estado da Flórida, nos Estados Unidos (EUA), foi palco, recentemente, do grande evento “UCAN” (Você Pode).

O encontro especial — que aconteceu pela primeira vez em Nova York, em 2014 — tem como objetivo mostrar para as pessoas que sofrem o poder de transformação de vida promovida pela fé em um Deus vivo.

E foi essa a mensagem transmitida pelo bispo Ubirajara Fonseca, que conduziu o evento na Flórida. Ele destacou que a verdadeira paz vem somente de Deus, por meio do Espírito Santo. Infelizmente, muitas pessoas buscam essa paz por caminhos errados, como nos vícios, por exemplo. Entretanto, ela só pode ser alcançada quando entregamos completamente a nossa vida para Deus. Ao final da mensagem, as pessoas foram convidadas a entregarem, com sinceridade, suas vidas ao Senhor e a dizerem: “Sim, eu posso!”

Cerca de 2 mil pessoas participaram do evento, que contou com apresentações musicais de um grupo famoso entre a comunidade haitiana na Flórida, a Família Deronette, e do grupo Força Jovem de Miami. Também compareceu o apresentador de rádio Piman Bouk, conhecido da comunidade local.

Por onde passa, o “UCAN” recebe pessoas que são curadas de enfermidades, libertas de dores e sofrimentos e encontram dentro de si a força que faltava para vencer os problemas da vida. Nesse ano de 2017, o “UCAN” continuará percorrendo outras localidades nos EUA, com esse mesmo objetivo.

Como está a sua vida?

Se você está sofrendo e não sabe o que fazer, acesse agora mesmo o Pastor Online. Por meio dessa plataforma, você receberá uma orientação espiritual de bispos e pastores da Universal.

Participe também de um encontro em uma Universal mais próxima de sua casa. Veja o endereço aqui.

(*) Com informações do Departamento de Mídia da Universal em Nova York