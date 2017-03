Universal inaugura templo no Distrito dos Olivos, no Peru

Home > Internacional

No dia 19 de fevereiro último, a Universal inaugurou um novo templo, no Distrito dos Olivos, na Província de Lima, região central do Peru. O evento foi conduzido pelo bispo Gilberto Santana, responsável pelo trabalho da Universal no país.

No início da reunião, o bispo realizou uma oração de cura e libertação. Após, a Palavra foi direcionada em especial a todas as famílias e, em seguida, ele transmitiu uma mensagem de fé pela busca do Espírito Santo. "A fé racional nos leva a todas as conquistas, principalmente à da Salvação. Ao contrário da fé emotiva, que leva as pessoas a perdas em todas as áreas da vida", destacou.

Muitos dos presentes tiveram a vida transformada. “Foi um dia inesquecível e muito esperado por mim e minha família. Fiquei maravilhada de ver tantas pessoas entregando as suas vidas para o Senhor Jesus. Agradeço a Deus por nos dar o privilégio de ter uma nova casa para buscá-Lo”, comentou Martha Hiway, de 62 anos, que há 9 anos é obreira voluntária da Universal.

