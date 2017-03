Home > Reflexão

"Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário; esforça-te, e faze a obra." 1 Crônicas 28.10



Essas foram as últimas palavras do rei Davi ao filho, Salomão. Ele estava se referindo à missão dada por Deus a Salomão para construir o que anteriormente havia sido idealizado por Davi, mas Deus escolhera Salomão para realizar: o Templo, que seria destinado para guardar a Arca da Aliança, que representava a presença do próprio Deus.

Davi sabia da grandiosidade daquela obra, por isso já havia providenciado todo o material necessário para a construção. Nessa atitude, podemos ver mais uma vez o caráter excelente de Davi. Não é por acaso que foi chamado de um homem segundo coração de Deus.

O sonho era dele, mas, mesmo tendo sido preterido por Deus para realizá-lo, fez tudo que estava ao seu alcance para cooperar com o filho, que ainda era inexperiente (1 Crônicas 29).

Ele não ficou ofendido com Deus por não o ter permitido realizar o seu sonho. Davi era humilde e para ele o que realmente importava era que o Templo fosse erguido. As mãos que o fariam era o que menos importava. Mas, de qualquer maneira, ainda poderia se sentir honrado, já que o escolhido era o seu filho.

Quem dera se todos que fazem a Obra de Deus tivessem esse espírito de cooperação que havia em Davi.

Coloque-se na dependência de Deus

Quantos não são aqueles que, quando lhes é tirada das mãos uma responsabilidade, se enchem de despeito e ficam desmerecendo aquele que foi colocado no seu lugar? Chegando ao cúmulo de no seu íntimo torcer para que o trabalho não desenvolva ou que algo saia errado.

Talvez você diga: “Tá amarrado!” Realmente devia estar mesmo, mas não é isso que temos visto. Ou talvez você diga: “Eu já passei por isso e não tive esse pensamento, tive maturidade o suficiente para entender que a Obra é de Deus e dirigida por Ele. Quando uma liderança é trocada, seja qual for, é porque o Espírito Santo assim o quis.”

Mas será que na condição de liderado você colocou toda a sua força para cooperar com o trabalho do novo líder designado pelo Espírito Santo, como fez Davi? Ou você aproveitou a oportunidade para “tirar o corpo fora”, afinal de contas o peso da responsabilidade não estava mais sobre os seus ombros, não é mesmo?

Reflita e pese você mesmo as suas reações diante das perdas e das conquistas também. Porque, a exemplo do pai, Salomão também não se vangloriou nem se sentiu superior por ter sido escolhido por Deus no lugar do pai para reinar em Israel e para construir o lugar sagrado. Pelo contrário, se colocou na dependência de Deus, reconheceu que não tinha capacidade suficiente para estar à frente de uma nação tão numerosa e foi consultar a Deus e Lhe pediu sabedoria e conhecimento para conduzir o povo (2 Crônicas 1.5-10).

Mas ainda existe outro ponto nas palavras de Davi a Salomão que chama atenção.

Antes de entrar nele, é importante lembrar que a grande angústia de Davi era saber que a Arca da Aliança — que representava o próprio Deus — habitava em tendas enquanto ele habitava num palácio. Por isso desejou em seu coração construir o Templo. Quando Deus designou Salomão para essa missão, Davi sabia da grandiosidade e da importância dessa obra, por isso advertiu o filho:

“... Esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra; não temas, nem te apavores; porque o Senhor Deus, Meu Deus, há de ser contigo; não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor.” 1 Crônicas 28.20

O ponto: O Templo hoje somos nós e a Arca da Aliança o Espírito Santo. Onde mais Ele deseja habitar senão dentro daqueles que nasceram dEle?

Uma vez sendo a morada do Espírito Santo, Ele também tem nos escolhido e designado para construirmos novas moradas para Ele habitar. E quando fazemos isso? Quando ganhamos almas e as levamos a ter um encontro com Deus, para que assim Ele possa nelas habitar. Não é isso que acontece quando a pessoa recebe o Espírito Santo? Deus passa a habitar dentro dela?

Esse é o trabalho do homem e da mulher de Deus.

Mantenha o foco correto

Mas, para isso, precisamos ser fortes e corajosos suficientemente para tirar o foco da nossa própria vida, das nossas necessidades, para focar na dor do aflito, nas necessidades do povo, pois só assim poderemos realizar a obra para a qual fomos chamados.

Quanto a nós, devemos confiar que Ele não nos deixará nem nos desamparará, até que concluamos a obra que confiou em nossas mãos. Ou você tem dúvida disso?

Como disse Davi à Salomão: “Esforça-te, e faze a obra.”

Só os fortes são capazes de concluir uma obra tão grandiosa.

