Anjos da Madrugada realiza movimentos em todo o Brasil

O projeto Anjos da Madrugada, idealizado pela Universal, é um dos braços do grupo de Evangelização (EVG) da Igreja, atualmente coordenado em todo o País pelo bispo Alessandro Paschoall.

O objetivo do grupo sempre foi auxiliar as pessoas que vivem em situação de rua, atendendo às necessidades físicas, sociais e espirituais delas.

As ações são realizadas semanalmente e, recentemente, o grupo organizou um movimento que atendeu inúmeros moradores de rua, em diversos estados do Brasil, oferecendo auxílio social, alimentação, cortes de cabelo, manicure, aferição de pressão arterial, entre outros serviços, tudo gratuitamente.

Como eles ficam em uma situação completamente vulnerável e, quase sempre, sem nenhum auxílio, muitos acabam apresentando diversos problemas de saúde, por isso, tentar acompanhar essas pessoas e até direcioná-las ao serviço médico é de suma importância.

Porém, de nada adianta tratar o físico, se o espiritual for esquecido. Por essa razão, os voluntários não deixam de dar a essas pessoas uma palavra de Vida que as fortaleça espiritualmente. Dessa forma, em todos os lugares por onde os voluntários passaram, foram realizadas orações de libertação e até mesmo um batismo nas águas, como o ocorrido em São Paulo (foto ao lado), com aqueles que estavam dispostos a entregar a vida para o Senhor Jesus.

(*) Com informações do grupo de Evangelização da Universal (EVG Brasil)

