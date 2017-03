Voluntários do UNP do Ceará se empenham na evangelização de presos e familiares

Home > Folha Universal

O trabalho evangelístico que o grupo Universal nos Presídios (UNP) executa dentro e fora das cadeias em todo o Brasil é intenso. No Ceará, voluntários e o responsável pelo grupo no Estado, o pastor Luiz Aparecido Coelho, estão sempre em algum presídio levando uma mensagem de fé aos encarcerados.

Além disso, todas as noites, por meio do programa Momento do Presidiário (transmitido pelas rádios 99,9 FM e 760 AM de Fortaleza), o pastor Luiz tem sempre uma palavra de conforto aos ouvintes.

Nos dias de visita, os voluntários do UNP local se reúnem na porta dos presídios para ajudar os familiares dos presos, que, muitas vezes, viajam longas horas para chegar às unidades prisionais. “Quando, porém, os abordamos com um sorriso e um cordial ‘bom dia’ e perguntamos ‘já ganharam algum presente hoje?’, eles nos dão atenção. Alguns choram e contam as suas dores e dificuldades. Ali mesmo lhes damos uma palavra de fé, oferecemos uma oração e os convidamos para ir à igreja, orientando que tudo que têm feito é importante, mas não o suficiente, e que só vão conseguir resolver esses problemas se apelarem para a fé”, comenta o pastor.

Além desse atendimento, o pastor e os voluntários também entregam lanches, sucos, café, entre outros alimentos, aos familiares, uma vez que a maioria sai muito cedo de casa e sem comer nada.

Entrega de livros

No último dia 5 de fevereiro, a equipe do UNP esteve em um complexo penitenciário do Estado que engloba três unidades: a Casa de Privação Provisória de Liberdade Agente Luciano Andrade Lima, que abriga hoje uma média de 950 presos; o Instituto Olavo Oliveira, onde atualmente há cerca de 1,1 mil detentos (a capacidade é para 492); e o Manicômio Judicial. Os voluntários entregaram, além dos alimentos, 450 exemplares do livro A Dama da Fé, de autoria de Ester Bezerra, esposa do Bispo Edir Macedo, aos familiares.

“Como o complexo é extenso e não obtivemos autorização para entrar com o nosso carro, contamos com a colaboração de um carroceiro, que nos emprestou a sua carroça, o que facilitou o transporte dos livros até os familiares, que estavam concentrados em outra portaria, a dois quilômetros de onde estávamos”, explica o pastor Luiz.

*Com informações do UNP do Ceará

A Universal mantém diversos projetos sociais e, por meio de seus voluntários, atua em vários setores da sociedade, com o objetivo de levar auxílio emocional, psicológico, material e, sobretudo, espiritual aos que necessitam, em asilos, orfanatos, hospitais, presídios, comunidades, entre outros locais.

