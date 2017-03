UNP homenageia servidoras da Administração Penitenciária do Maranhão

Home > Ação Social

No último dia 8 de março, o grupo Universal nos Presídios (UNP) do estado do Maranhão prestou uma homenagem às servidoras da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Na oportunidade, os voluntários do grupo presentearam a todas com o livro “A Dama da Fé”, de autoria de Ester Bezerra, esposa do bispo Edir Macedo.

Participaram do evento cerca de 150 pessoas. Em um determinado momento, o pastor responsável pelo trabalho do grupo no estado, Venino Aragão, fez importantes reflexões a respeito da data, deu uma mensagem de fé aos presentes e orou em favor das servidoras.

Para abrilhantar ainda mais o encontro, o grupo levou um saxofonista para fazer o fundo musical e proporcionar leveza ao momento especial.

Para os presentes, foi um momento importante e agradável de interação e descontração, onde se pôde abordar o valor da mulher, fazendo-se um comparativo com a mulher dos tempos da Bíblia e a de hoje.

UNP em ação

O trabalho desenvolvido pelo grupo UNP em todo o País tem conquistado cada vez mais pessoas, voluntários e, acima de tudo, colaborado na ressocialização de presos, bem como auxiliado os familiares deles.

(*) Com informações do grupo Universal nos Presídios do estado do Maranhão