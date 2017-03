Univer Video aprimora serviço e ganha novos usuários

Home > Folha Universal

Que o Univer Video é pioneiro no Brasil como um canal para acessar conteúdo cristão, não é novidade. Lançada em maio do ano passado e prestes a completar um ano, a plataforma que disponibiliza filmes, documentários, clipes musicais, shows e palestras tem muitos motivos para comemorar. É que em 10 meses de existência, o número de usuários e acessos do Univer Video só tem crescido cada vez mais. Mais de 10 milhões de pessoas já acessaram a plataforma para desfrutar do conteúdo oferecido.

E não é por acaso que isso acontece. É que o Univer Video pode ser acessado de qualquer parte do planeta, bastando para isso que se tenha um computador, tablet ou smartphone com acesso à internet. São mais de dois mil títulos, incluindo filmes cristãos e desenhos bíblicos para as crianças. O conteúdo é acrescentado semanalmente e abrange clipes de músicas evangélicas, documentários, cursos e transmissões ao vivo das palestras realizadas no Templo de Salomão, em São Paulo.

Quem usa, gosta

O enfermeiro Eduardo Novais (foto acima), de 43 anos, morador de Caieiras, na região metropolitana de São Paulo, utiliza esse serviço regularmente desde os primeiros meses de funcionamento da plataforma. Ele acessa via telefone celular os conteúdos de palestras ao vivo, como o Congresso para o Sucesso e o Avivamento da Fé. “Trabalho com a atividade de home care e não consigo ir às reuniões à noite e, por isso, fiz a assinatura do Univer Video, para que eu possa assistir aos encontros nos quais não posso estar presente”, explica.

Eduardo aproveita os momentos livres durante o trabalho para poder assistir às reuniões realizadas no Templo de Salomão e garante que não há dificuldades para entrar na plataforma. “É muito prático acessar o conteúdo pelo celular e nos últimos tempos ficou mais fácil entrar no site usando o telefone celular para ver as reuniões”, avalia ele.

Investimento

Essa facilidade de acesso ao conteúdo aconteceu justamente pelo fato de o Univer Video estar investindo em parcerias tecnológicas para manter o foco em aprimorar a qualidade do serviço utilizado para quem prefere aplicativos para Android e iOS.

A secretária Daniela Caetano Gomes (foto ao lado), de 22 anos, é outro exemplo de quem também usa a plataforma. Ela elogia o serviço. “Eu conheço o Univer Video desde que surgiu e ele melhorou bastante. Realmente, dá para acessar de qualquer lugar”, afirma.

E ela diz isso porque mora em Juara, no interior do Estado do Mato Grosso. A pequena cidade fica a 730 quilômetros da capital, Cuiabá, e mesmo lá é possível utilizar o serviço por meio de banda larga ou de celular. “Eu morava em São Paulo e frequentava a Universal da Bela Vista (bairro na região central) e agora posso acompanhar os encontros que acontecem no Templo de Salomão daqui onde estou”, conta.

A jovem diz que isso tem sido positivo para ela. “Embora eu planeje voltar para São Paulo daqui a dois anos, há todo um processo de adaptação a essa nova vida que levo hoje longe da capital paulista. Por isso, aqui do Mato Grosso, eu assisto principalmente às reuniões da ‘Terapia do Amor’ e às Palestras para Pais & Filhos. Elas têm me ajudado muito”, revela.

Faça como o Eduardo e a Daniela, aproveite a programação da plataforma que traz uma variedade de documentários, filmes, séries exclusivas, clipes musicais e eventos ao vivo com conteúdo cristão que podem transformar a sua vida. Acesse facilmente a qualquer hora e lugar. O Univer Video foi feito para você e para toda a sua família.

