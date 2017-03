Três novos bispos consagrados

Home > Folha Universal

Em fevereiro, a Universal ganhou mais três bispos. As consagrações ocorreram no Uruguai, Equador e Brasil.

O primeiro a ser consagrado foi Celso Zorzenon, de 43 anos, casado com Valdirene Rodrigues Zorzenon. A consgração ocorreu no Uruguai, país em que permaneceu por quatro anos, entre 2005 e 2009, e para o qual retornou um ano e meio depois.

Natural de Dourados, no Mato Grosso do Sul, o bispo Celso já passou por diversos templos da Universal em São Paulo, tanto na capital como no interior, e também por outros países, como Argentina, Equador, Guatemala, México e Uruguai.

Para ele, que faz a Obra no Altar há 26 anos, a consagração significa um passo a mais na busca pelas almas. “Existem muitas almas que necessitam ser alcançadas e o Senhor Jesus conta com cada um de nós para salvá-las enquanto há tempo. Para isso, não importa a posição dentro da Universal, basta a pessoa se deixar ser usada pelo Espírito Santo. Desde os meus 18 anos tenho servido a Deus, tanto no Brasil como no exterior, o que para mim é um privilégio.”

Equador

Dias depois, o pastor Ronaldo Alves dos Santos foi consagrado a bispo no Equador. Aos 40 anos, ele serve a Deus há mais de duas décadas. Casado com Adriana Ribeiro dos Santos, o bispo Ronaldo nasceu no bairro de Guaianases, na zona leste de São Paulo. Desde que se tornou pastor, ele já passou pela cidade de São Paulo e por países como Venezuela, Argentina, Peru, Costa Rica, Chile, Paraguai e, atualmente, Equador, onde está há três meses.

Os bispos Celso Zorzenon e Ronaldo Alves dos Santos foram consagrados pelo bispo Djalma Bezerra.

Templo de Salomão

O terceiro bispo a ser consagrado foi Douglas da Silva, de 39 anos, casado com Fernanda Lellis da Silva. Ele chegou à Universal aos 19 anos, com a vida em frangalhos, repleto de problemas espirituais, sentimentais e familiares. “Cheguei no dia em que planejava matar um rapaz com quem tive uma briga, mas, a caminho da casa dele, encontrei um amigo que me convidou para ir à Universal. Aceitei e, nesse mesmo dia, aconteceu uma transformação dentro de mim”, relembra.

Natural de Belo Horizonte, ele passou por várias igrejas de Minas Gerais entre os anos de 1997 e 2004, quando foi mandado para a África do Sul, onde permaneceu por quase 11 anos. A consagração aconteceu no Templo de Salomão e foi realizada pelo bispo Renato Cardoso.