Luiz Antônio Jarcovis, tem 64 anos e é professor de ciências, recentemente aposentado. Apesar de não ter celular nem gostar de redes sociais, ele protagonizou um vídeo no qual, em seu último dia de aula, recebe um “corredor de aplausos” de alunos e colegas da Escola Estadual Almirante Custódio José de Mello, localizada na zona leste de São Paulo.

O vídeo foi feito e publicado pela diretora da escola, Mônica Matta. Nele, Jarcovis não contém as lágrimas e é abraçado por todos enquanto os aplausos de despedida só aumentam (imagem). "Foi muito emocionante. Sabia que eles gostavam de mim, mas nunca esperaria algo do tipo. Deixou uma certeza de que eu fiz a minha parte. Sempre vou fazer a minha parte”, disse o professor à BBC Brasil.

A publicação já conta com mais de 1 milhão de visualizações e milhares de compartilhamentos. Assista abaixo:

O momento o fez lembrar de toda caminhada percorrida até o magistério.

Nascido em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e filho de agricultores praticamente analfabetos, caminhava 5 quilômetros a pé, todos os dias, ao lado do pai até a escola.

Ele também contou com a ajuda, inclusive financeira, de um professor. "O nome dele era Edson Souto Ramos. Ele me incentivou demais. Quando estava fazendo o exame de admissão para o antigo ginásio, ele pagou o meu curso e o meu material didático. Me emprestou livros. Acabei me espelhando nele para me tornar professor", conta.

Jarcovis encerrou os 31 anos de carreira nas salas de aula como um exemplo e incentivo aos alunos. "Sempre disse a meus alunos que seria como um pai para eles. E eles seriam os meus filhos. Para tudo o que eles precisassem, eu estaria à disposição."

Ele plantou uma semente

Quando somos e damos o nosso melhor, estamos iniciando uma corrente do bem que pode mudar a vida de muitas pessoas. A história de Luiz Antônio Jarcovis é uma prova disso. Ele recebeu o melhor de seus pais e de seu professor, o que o incentivou a fazer o mesmo por seus alunos.

“E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis”, diz a Bíblia em Colossenses 3.23,24.

Tendo ciência ou não dessa Palavra, Jarcovis obedeceu ao ensinamento bíblico e recebeu a recompensa por dar o melhor de si. Afinal, que profissional não gostaria de terminar a carreira recebendo o mesmo que ele?

