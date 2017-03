Por que meditar na Palavra de Deus

Home > Folha Universal

Alguns livros são disputadíssimos nas livrarias, ganham fila de espera para serem adquiridos e até o título de best-seller. Os amantes dos exemplares, depois de tê-los em mãos, perdem horas de seu dia dedicados à leitura, que lhes é tão prazerosa e os entretêm, ensinam, educam e intrigam. Mas, ao virar a última página, o que lhes resta?

Não podemos negar que adquirimos ideias concebidas pelo autor assim que compramos seu livro. Seja ele um clássico, uma ficção, relatos da vida real ou um aglomerado de argumentos científicos, nos aprofundamos e tomamos conhecimento do que o escritor está dizendo. E, vez ou outra, ele precisa atualizar a edição ou lançar novos volumes para complementar e dar continuidade a mais ideias – e, dessa forma, satisfazer seu público.

Mas há um livro na história que se renova a cada dia, com palavras que não estão presas ao tempo, ao espaço nem a nada. É uma obra que consegue atingir todas as pessoas, independentemente de classe social, época em que vivem, raça ou das necessidades que tenham. Como explicar isso? Deus fez questão de deixar Sua Palavra por meio da Bíblia e talvez você mal tenha se dado conta.

Meditar para ser

Quem deseja se aprofundar em conhecer o Autor da Bíblia, mas não sabe como, tem um ótimo incentivo ao acompanhar o blog de Viviane Freitas. De segunda a sexta-feira, a escritora tem meditado no livro de João, até completar 100 dias de leitura. “Estamos na fé de nos dar 100% nos primeiros dias do ano e nos interessarmos pelos pensamentos de Deus. Para isso, teremos que nos disciplinar para dedicar esse tempo como se fosse algo sagrado, deixando de estar ansiosas, preocupadas e agitadas, e fazer da meditação o nosso primeiro momento do dia”, aconselha.

O intuito é que, ao final desses 100 dias, a internauta se torne testemunha do Autor do Palavra, ou seja, tenha uma experiência pessoal com o próprio Deus. Por isso, a escritora deu à jornada o nome de “Ser o testemunho”.

Elas vivem a experiência

Tatiane Barbosa, de 22 anos, é de Taubaté, interior de São Paulo, e conta como tem sido sua experiência nesse propósito. “Cada dia tem sido um aprendizado. Já tinha lido o livro de João, mas não havia reparado tão profundamente nele como agora. Para mim, meditar na Palavra de Deus vai além de ler a Bíblia: é trazê-la para minha vida, colocá-la em prática e, acima de tudo, me analisar.”

Já Michele da Graça da Silva Consolação, de 25 anos, da capital de São Paulo, conta o que a levou a abraçar o desafio lançado por Viviane Freitas desde o primeiro dia. “Era isso que eu buscava: me aproximar mais de Deus, entender e compreender mais a Bíblia, ouvir Sua Voz. Quando estamos próximos de Deus, conseguimos ouvi-lO. Comecei a meditar em cada palavra, conjugação verbal, vírgulas, tudo isso muda muito. E também comecei a me ver em tudo que lia. Trago para minha vida aquilo que estou lendo, me avalio.”

Para ela, meditar nas palavras contidas na Bíblia é fundamental para saber quem Deus é. “Para conhecer alguém, tenho que ter tempo para aquela pessoa, não posso conhecer alguém só ouvindo o que as pessoas falam a seu respeito. Assim é com Deus: meditar na palavra de Deus é conhecê-lO, ouvi-lO. Quem deseja agradar a Deus precisa meditar em Sua Palavra. Se não fizer isso, não saberá o que Deus espera dela. Ser o testemunho é mostrar não com palavras, mas com atitudes”, conclui.

Se você deseja fazer parte desse propósito, assim como fizeram a Michele e a Tatiane, acesse o site vivianefreitas.com.

Alguns segredos

Ler a Bíblia logo pela manhã, com a mente descansada, é uma forma de mostrar que Deus é sua prioridade. E, para que a meditação seja eficaz, é indispensável pedir a Deus, em oração, que lhe ensine, que fale com você. Também é importante ter disciplina e determinar que fará a leitura todos os dias. Já as iniciantes, por exemplo, podem começar a leitura pelos primeiros livros do Novo Testamento, porque eles têm uma linguagem mais fácil de ser assimilada, e pelos Salmos.

O Godllywood visa auxiliar mulheres em toda e qualquer situação, desde que ela deseje realmente ser auxiliada e moldada para uma mulher melhor. Conheça mais sobre o grupo e saiba como participar dos projetos clicando aqui.