Mulher elimina 45 quilos e é ofendida na internet por causa das celulites

Mallory King utiliza a sua conta no Instagram para incentivar as pessoas a fazerem duas coisas: a primeira é gostarem de si mesmas como são; a segunda é acreditarem que, se elas realmente quiserem, são capazes de alcançar a mudança que desejam.

A própria Mallory passou a maior parte de sua vida acima do peso saudável. Após se tornar mãe, porém, percebeu que deveria buscar uma maneira de estabilizar a sua saúde. Utilizando-se de exercícios físicos e dieta mais equilibrada, conseguiu perder 45 quilos. Desde então, vem divulgando, entre suas publicações, algumas fotos de sua mudança, a fim de incentivar outras pessoas que não acreditam ser possível adquirir um peso saudável.

Contudo, nem todos admiram a postura da moça. Ao contrário, críticas agressivas e ofensas continuam chegando por meio de comentários em suas fotos. Em um desses comentários, um homem a ofendeu, citando as celulites dela. A resposta não demorou:

“Para esse rapaz que fez um comentário negativo sobre as minhas celulites ontem. Existem tantas coisas piores na vida do que celulite, como a sua péssima atitude. Deixe as pessoas fazerem o que elas quiserem e manterem o visual que lhes satisfizer, e postarem o que quer que as faça felizes. Encontre um hobby e se preocupe consigo mesmo”, escreveu Mallory, que garante que não vai se intimidar e seguirá postando as suas fotos enquanto isso continuar incentivando outras pessoas a serem mais saudáveis.

“Eu vou continuar compartilhando as imagens porque o mundo precisa de mais mulheres que não tenham vergonha de seus corpos e que não tenham medo de compartilhar as suas vozes.”

Quem pode falar com você?

Ouvir e escutar são coisas diferentes. Ouvir refere-se ao ato de utilizar o sentido da audição, uma atitude natural. Já escutar é mais do que isso, é prestar atenção ao que está sendo ouvido.

Todos os dias ouvimos milhares de sons e mensagens, os quais, muitas vezes, não podemos evitar. Entretanto, é possível escolher o que vamos realmente escutar. Mallory está optando por não “escutar” as ofensas, apesar de ainda poder “ouvi-las”. Assim, a mensagem maléfica não toma parte em sua vida.

“Exatamente por termos ao nosso alcance uma ferramenta tão poderosa (a internet), precisamos nos educar a usá-la e assim termos um ganho positivo”, explica a escritora Núbia Siqueira, no blog de Cristiane Cardoso.

Quando uma pessoa dá mais atenção a uma mensagem do que ela merece, a deixa influenciar o seu espírito e, consequentemente, a sua vida.

Tanto os comentários depreciativos quanto os elogios vazios devem ser vistos com cuidado. O ser humano é falho e, em sua ânsia de falar sem refletir, é capaz de espalhar o mal irresponsavelmente.

“Não espere das pessoas aquilo que só o Altíssimo pode lhe dar”, afirma Núbia Siqueira, explicando que Deus é quem dá o verdadeiro reconhecimento.

