"Meu namorado marcou um encontro com outra mulher. O que faço?"

Infelizmente, a falta de caráter e de compromisso no relacionamento têm sido comuns na vida de muitos casais. Mas, mesmo sabendo disso, como você agiria ao saber que seu namorado marcou um encontro com outra mulher? Nessa edição do A Escola do Amor Responde, os professores Renato e Cristiane Cardoso ensinam como avaliar se vale a pena continuar nesse tipo de namoro.

Cássia – Há pouco tempo, descobri que meu namorado estava marcando um encontro com outra mulher. Também vi no histórico do celular dele coisas relacionadas a pornografia e pedi que ele parasse de ver. Ele diz que homem necessita de sexo pelo menos três vezes por semana, mas, como ainda não somos casados, eu prefiro esperar até o casamento. Contudo, ele não quer esperar, pois afirma que não consegue se controlar. É viável continuar este namoro?

Cristiane – Cássia, você está ao lado de uma pessoa que não tem um compromisso de fidelidade com você. Por mais que ele diga que é seu namorado, ele não é, não é seu parceiro exclusivo.

Renato – Ele marcou um encontro com outra mulher. Além disso, Cássia, o que mais me preocupa, e em que você deve prestar atenção, é que seu namorado já deixou bem claro para você que ele não consegue se controlar, especialmente no que diz respeito ao sexo. Ele já falou isso para você e afirmou que não pode ficar sem e que, seja com você ou com outra, ele vai dar um jeito de "realizar o desejo" dele. É com esse homem que você deseja continuar namorando e se casar no futuro? Alguém que, se por alguma razão você adoecer e não puder ter sexo com ele uma semana ou mais, achará que está no direito de se encontrar com outra mulher e ter sexo com ela, porque é a natureza humana dele. Cássia, dentro de si mesma, você já sabe a resposta do que perguntou para nós, mas a questão é se você quer colocá-la em prática. O correto é você terminar. Ele é um tipo de homem que denigre a espécie e tem a ideia que muitos "machos" têm: que não é possível se controlar, controlar o desejo sexual. Mas o homem de verdade sabe controlar tanto o desejo sexual como o seu temperamento e qualquer outro impulso que tenha. Uma das principais características do Homo sapiens, ou seja, o ser humano, é ser diferente de outro animal qualquer. O homem é dotado de um cérebro que o faz superar seus instintos. Ele não é simplesmente movido pelo instinto como qualquer outro animal. Ele tem instinto, mas, acima dele, tem um cérebro, uma cabeça pensante. E essa cabeça o faz entender que se estiver namorando uma pessoa deve ser exclusivo dela e que a infidelidade não pode existir. Ainda que o corpo dele deseje ou que olhe para outra mulher mais atraente, não vai ceder à tentação. Isso é uma definição de homem inteligente.

Cristiane – Quanto a você, Cássia, precisa mudar. Se continuar com ele, é a mesma coisa que aceitar tudo que aconteceu. Porque se você aceita todas as coisas que ele faz, ele não precisa usar a razão, o cérebro, e vai apenas se desculpar pelas traições. Se ele não sabe se controlar, não serve para namorar com você.

Renato – Uma das grandes descobertas que o ser humano pode fazer é que ele não precisa agir sobre o que sente. Não importa se o que ele sente é atração sexual por um homem ou por uma mulher, se é raiva por alguém que o ofendeu ou um desejo de ficar na cama o dia todo porque está com sono e cansado. Independentemente do que sentimos, não precisamos agir sobre o sentimento, essa é a beleza de ser um ser inteligente, ou seja, você pode dominar o que sente. E, se você está com uma pessoa que diz o contrário, você está com uma pessoa capaz de fazer qualquer coisa baseada no que sente, alguém que não controla os próprios sentimentos. Termine esse relacionamento, saia o quanto antes dessa relação e cuide de você. Você precisa aumentar os seus padrões para não cair novamente em uma situação como essa.

