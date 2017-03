"Meu marido estava vegetando"

Home > Folha Universal

O auxiliar de expedição Carlos Ribeiro, de 54 anos, estava com as artérias do coração entupidas. Ele passou por uma cirurgia delicada para colocar uma válvula em uma dessas veias. O procedimento foi feito, mas ele não recobrou a consciência após o fim da sedação.

Os médicos não conseguiram esclarecer a situação. A família ficou angustiada e impotente diante do quadro de Carlos.

Após cinco dias, ele abriu os olhos, mas não conseguiu reconhecer seus familiares e também não conseguiu se movimentar.

A equipe médica fez exames mais profundos e detectou que ele teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) que atingiu os dois lados do cérebro. “Os médicos disseram que ele não ia mais andar nem falar. Fiquei em desespero. Não compreendia o porquê de ele estar naquele estado e não aceitava vê-lo vegetando”, conta a esposa de Carlos, Cosma Ribeiro.

Ela já conhecia o trabalho da Universal. Mesmo abalada pelas notícias que recebia, ela se recordou do que aprendeu nas reuniões de cura.

Cosma começou a fazer a corrente de cura pelo esposo. Ele estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e o seu estado só piorava. Carlos adquiriu pneumonia e estava com um coágulo no cérebro. Os médicos não tinham esperança e sua família buscava força e direção em Deus.

Ele estava irreconhecível e seu corpo bastante inchado. Ele deu entrada no hospital com 56 quilos e chegou a pesar 70 quilos enquanto esteve internado.

Sua esposa não mediu esforços para buscar em Deus o milagre na vida dele. Ela nunca deixou de acreditar que todo o sofrimento acabaria.

Assim que o quadro se estabilizou, Carlos deixou a UTI e foi para o quarto. No entanto, ele ainda não estava reagindo. Ele movia apenas os olhos, não falava nem se movimentava.

Cosma não deixou de perseverar nas correntes de cura, nos propósitos e nas orações. “Eu disse para o médico que não queria mais ouvir o que ele tinha para me dizer. Eu iria atrás de quem resolveria tudo de verdade. Quando entrei no quarto, o Carlos estava imóvel. Mandei ele mexer as pernas, insisti e ele começou a fazer alguns movimentos”, lembra.

Após alguns dias, Carlos já tinha recuperado os movimentos dos braços e das pernas. Os médicos estavam radiantes com a evolução, mas não tinham explicação para o que havia acontecido. Após 40 dias, Carlos pôde retornar para casa ainda com limitações. Ainda assim, ele estava superando as expectativas médicas diariamente.

Depois do ocorrido, Carlos passou por muitas mudanças. Antes, ele era nervoso e impaciente. Hoje, ele é uma pessoa calma, tranquila e leva uma vida saudável e sem limitações físicas.

O que é o AVC?

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) ocorre quando uma artéria fica entupida ou obstruída ou quando um vaso sanguíneo se rompe no cérebro. A parte do cérebro afetada não recebe o oxigênio necessário e os neurônios começam a morrer. Quanto mais a pessoa demora a ser socorrida, maiores serão os danos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 5 milhões de pessoas morrem, anualmente, em decorrência do AVC, também conhecido como derrame. No Brasil, esse índice é de aproximadamente 100 mil casos, de acordo com dados do Ministério da Saúde

Causas

- Pressão alta, diabetes, doenças cardíacas, bebidas alcoólicas, fumo, falta de sono, má alimentação, obesidade e vida sedentária

Sintomas

-Diminuição ou perda súbita da força na face, no braço ou na perna, de um dos lados do corpo

-Sensibilidade repentina, com sensação de formigamento na face, no braço ou na perna, de um dos lados do corpo

-Perda instantânea da visão em um ou nos dois olhos

-Dificuldade de articular palavras

-Dor de cabeça aguda e forte

-Sonolência, náusea e vômito

Muitas pessoas fazem e recebem orações para tratar doenças incuráveis nas reuniões de cura e libertação da Universal. As correntes acontecem todas as terças-feiras, em todo o Brasil. Veja o endereço da Universal mais próxima em universal.org/enderecos.