Membros da Universal do México visitam o Templo de Salomão

Home > Internacional

A Universal do México promoveu mais uma caravana especial rumo ao Templo de Salomão. O primeiro grupo a embarcar no aeroporto internacional da Cidade do México direto para São Paulo, em 2017, contou com a presença de 102 pessoas. Foram 9 horas e meia de voo, repletas de boas expectativas.

O grupo desembarcou na capital paulista em 15 de fevereiro e ficou hospedado na cidade por 5 dias, realizando o sonho de conhecer ou mesmo de rever o Templo de Salomão. Dezoito pessoas do grupo já tinham visitado o local anteriormente, como é o caso de Camila Conde Ibarra, que contava aos colegas de caravana o que os esperava por aqui.

“É a segunda vez que visito esse lugar precioso e posso afirmar que a experiência de conhecer o Templo é inesquecível. Ao clamar a Deus aqui alcancei bênçãos na área financeira, mas, sobretudo, em minha vida espiritual. Sinto-me muito bem, feliz e saudável. Estar aqui me fortalece e me completa espiritualmente”, disse Camila.

No Templo a presença de Deus é muito forte

Todos já tinham ouvido falar que no Templo de Salomão a presença de Deus é muito forte, pela santidade e a promessa de os olhos e os ouvidos de Deus estarem atentos para as súplicas apresentadas no local. Ao entrar no Templo, eles puderam confirmar isso pessoalmente e agradeceram ao Altíssimo o fato de participarem dessa caravana.

“Fazer parte da Universal e conhecer a Deus mudou a minha vida. Estou vivendo o que antes acreditei ser inalcançável. Estar aqui é algo maravilhoso e que não consigo explicar. Os olhos de Deus estão atentos às orações realizadas no Templo. Hoje vejo que com fé tudo é possível”, contou Leonel Hernández, que fez a visita pela primeira vez.

Para os visitantes, o Templo de Salomão é um lugar inigualável, não somente pela grandeza arquitetônica, mas por toda a sua totalidade, além do que os olhos físicos podem ver.

Santa Ceia

Todos participaram atentos das reuniões e entenderam a importância de estarem ali. Participaram também da Santa Ceia, em que puderam renovar a comunhão com Deus e receber uma renovação espiritual.

A caravana também realizou o tour pelo Tabernáculo e pelo Cenáculo, e os participantes conheceram as réplicas de cada elemento descrito na Bíblia. Assim como outros visitantes das caravanas anteriores, todos concordaram que querem voltar logo a visitar o Templo e as dependências de todo o Jardim Bíblico.

Para obter mais informações sobre o tour pelo Jardim Bíblico, você pode entrar em contato com a Central de Informações do Templo de Salomão, pelo telefone (11) 3573-3535 ou por e-mail, info@otemplodesalomao.com.