Lançamento da pedra fundamental em Itapevi

Home > Folha Universal

No dia 11 de fevereiro, o bispo Rogério Formigoni realizou a cerimônia de lançamento da pedra fundamental no terreno onde será construída a catedral da Universal no município de Itapevi, região metropolitana de São Paulo.

A reunião – que marca o início de uma obra grandiosa – ocorreu às 17 horas, na avenida Cesário de Abreu, na altura do número 100.

O bispo lançou a pedra com o versículo bíblico contido em Mateus 16.18, que diz “... e sobre esta pedra edificarei a Minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.”

Ele destacou que aquela pedra representa a Igreja e, portanto, uma vez ali lançada, as portas do inferno não triunfarão contra ela, como diz a Palavra.

“Aqui vai brotar uma nova história para você. Daqui a 18 meses nós teremos aqui uma obra extraordinária. Essa catedral não está sendo construída para que as pessoas passem aqui e enxerguem uma obra bonita, mas para que essa mesma obra mude a vida das pessoas”, comentou na ocasião do lançamento.

A chuva que caiu na região não atrapalhou o momento especial. Centenas de pessoas acompanharam a cerimônia e se mostraram muito felizes com a futura construção que, segundo o bispo, deve ficar pronta em pouco mais de um ano.

A atual sede da Universal na cidade de Itapevi fica na rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, 279, no Parque Boa Esperança.

Um nova etapa da universal

No local foi marcada pelo lançamento da pedra fundamental diante de muitos moradores. Em seguida, o bispo Formigoni (foto ao lado, à dir.) realizou uma oração. “Sobre essa vala, nós colocamos a Tua Palavra, para que as pessoas de longe e de perto, de qualquer religião, venham encontrar o Teu Altar. Vida nova a Itapevi”, disse