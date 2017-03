Jogo online tem como tarefa para os participantes cometer suicídio

Home > Comportamento

Por Rafaella Rizzo / Fotos: Reprodução The Sun - Thinkstock

Ao mesmo tempo em que a pureza e a inocência das crianças é algo maravilhoso, elas exigem dos pais atenção e alerta constantes. Correm um grande risco se os responsáveis não vigiarem o que elas acessam na internet, por exemplo, um grande campo minado.

Na Rússia, um jogo online, que prometia transformar a criança em uma “fada do fogo”, fez algumas vítimas. O game orientava a criança a seguir as suas instruções: ligar o fogão, à meia-noite, mas sem acender o fogo, e ir dormir. Assim ela respiraria o “gás mágico” e, ao acordar, seria uma fada. Sofia Ezhova, de 5 anos, obedeceu às regras e ficou gravemente ferida. Autoridades buscam os responsáveis pelo jogo e a intenção que existe por trás dele: terror, infanticídio? Ainda não se sabe.

Outra brincadeira fatal, que está ligada a 130 suicídios na Rússia e que tem como alvo adolescentes, é a chamada “Baleia Azul”. O jogo, também online, leva os participantes a completarem tarefas diárias por 50 dias, como se cortar, assistir a filmes de terror, ficar sem dormir e, ao fim de tudo, cometer suicídio. Se o participante escapar da lavagem cerebral, continua no jogo. Vários deles não escaparam, segundo informações do jornal The Sun.

Você sabe o que seu filho faz na internet?

Ao mesmo tempo em que os riscos são grandes, eles podem ser evitados com alguns cuidados:

- Sempre verifique o histórico do computador para ver que tipo de sites o seu filho visita e fique atento se ele apresenta mudanças no comportamento.

- Mas, acima de tudo, tenha um bom relacionamento com ele e diálogo aberto, para ensiná-lo a identificar situações que podem ser um risco.

- Não brigue de forma desnecessária, mas entenda o mundo dele e mostre que ele pode contar com você. Assim, se o seu filho se deparar com algum problema ou oferta indevida, vai lhe procurar para pedir ajuda.

A escritora Cristiane Cardoso também dá um recado sobre o assunto, que serve tanto para jovens como para adultos: “Saiba aproveitar o que de bom tem na internet e cresça. Eleja bem as suas prioridades na vida e não correrá o risco de se perder nas propostas ilusórias oferecidas por aí.” O Univer Video é uma ótima opção para boas escolhas, pois lá você encontra filmes, músicas e vídeos com mensagens edificantes, para toda a família.

Participe também da palestra Transformação Total para Pais e Filhos, nela você aprende como lidar com os seus filhos e vencer os problemas que surgem. Ela acontece todos os domingos, às 18 horas, no Templo de Salomão. Você também pode acompanhar a reunião ao vivo pelo Univer Vídeo.