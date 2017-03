Contas de luz aumentam em março

Home > Folha Universal

Durante o mês de março, as contas de energia elétrica estarão com as bandeiras tarifárias amarelas, ou seja, com o custo na fatura de R$ 2 a cada 100 quilowatts-hora (kWh).

As bandeiras amarela e vermelha, que geram custos maiores para os consumidores, são acionadas nos meses em que o Custo Variável Unitário (CVU) está acima do nível estipulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Nesse período, a previsão de chuvas foi abaixo do esperado anteriormente. Por isso, as bandeiras são utilizadas quando é preciso acionar mais as usinas termelétricas.

O sistema de bandeiras foi iniciado em 2015, com o objetivo de informar ao consumidor os gastos e consumos mensais. As bandeiras são divididas em três cores: verde, amarela e vermelha. A cor verde indica que não há acréscimo na tarifa. As tarifas mensais estavam com a bandeira verde, ou seja, sem o custo extra desde dezembro.

Segundo um comunicado da Aneel, a mudança na bandeira tarifária não representa um novo custo, “mas um sinal de preço que sinaliza para o consumidor o custo real da geração no momento em que ele está consumindo a energia.” Portanto, é o momento de economizar.

Economize

Veja as dicas da Câmara de Comunicação de Energia Elétrica

Geladeira

-Só deixe a porta da geladeira aberta o tempo necessário

-Regule a temperatura interna de acordo com o manual de instruções

-Nunca coloque alimentos quentes dentro da geladeira

-Deixe espaço para ventilação na parte de trás da geladeira e não o utilize para secar panos

Chuveiro Elétrico

-Tome banhos de até 5 minutos

-Selecione a temperatura morna no verão

-Verifique as potências do chuveiro e calcule o consumo

Ar-condicionado

-Não deixe portas e janelas abertas em ambientes com ar-condicionado

-Mantenha os filtros limpos

-Diminua ao máximo o tempo de uso do aparelho

-Coloque cortinas nas janelas que recebem sol direto

Iluminação

- Aproveite a iluminação natural ou use lâmpadas econômicas e apague a luz ao sair de um cômodo