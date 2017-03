Como trazer para o lar a verdadeira paz?

Home > Folha Universal

Muitos casais que vivenciam um caos no matrimônio não percebem que a raiz da situação pode estar ligada ao orgulho e à falta de sabedoria. Porém, se pelo menos um dos parceiros decide se esforçar pelo bem do relacionamento, já é um passo importante, pois uma boa dose de empatia e discernimento é primordial para se dar bem com o cônjuge.

A técnica administrativa Tânia Maria da Silva Gomes, de 36 anos, não sabia lidar com o comportamento do marido, o corretor Fernando da Costa Gomes, de 41 anos. Ele manteve uma vida de solteiro por muito tempo e a esposa, em vez de dialogar, reagia com violência. Eles estão casados há 16 anos, mas os dois primeiros foram desgastantes para o casal.

Ela conta os problemas que teve no início do casamento. “Eu vivia bem com meu esposo de segunda a quinta-feira, porque sexta, sábado e domingo toda atenção dele era votada aos amigos, às baladas e à bebida. Eu passava muitas noites sozinha e quando o Fernando chegava não me dava satisfação nem atenção.”

Por causa desse cenário, logo começaram as brigas e os desentendimentos. “Eu não conseguia me controlar. Um sentimento de ódio se apossava de mim e várias vezes eu iniciava as agressões verbais e físicas. Ele ficava nervoso, mas não me agredia, até que um dia revidou para se defender”, relembra.

“Percebi que precisava mudar quando o relacionamento chegou a um estágio muito difícil. Estávamos perdendo o amor e o respeito. Me vi passando pela mesma situação dos meus pais, um verdadeiro inferno. Continuar daquele jeito levaria o casamento para o fundo do poço e só nos restaria a separação”, destaca.

Ajuda na hora certa

Sua irmã, ao ver todo seu sofrimento, a convidou para ir à Universal. Ela passou a participar da “Terapia do Amor” e a primeira mudança foi em seu interior. “Entendi que não adiantava cobrar e brigar com ele naquele estado (bêbado). Me livrei do nervosismo e comecei a ter domínio próprio, uma força que o próprio Deus me deu para conseguir me controlar e suportar aquela situação.”

“Aprendi a enxergar meu valor e passei a ter paz dentro de mim. As orientações que recebia nas reuniões me ajudavam para que eu continuasse lutando pelo meu casamento. Assim, passei a ver meu esposo com outros olhos. Parei de xingá-lo e comecei a tratá-lo muito bem”, relata.

Ao notar as novas atitudes da esposa, Fernando despertou o interesse em buscar a fonte de tantos resultados positivos. “Vi a mudança dela e surgiu o interesse de acompanhá-la. Ouvindo e colocando em prática os ensinamentos da ‘Terapia do Amor’, fiquei mais calmo e deixei de ir para as baladas. E até hoje não preciso estar com os amigos para me sentir completo. Tenho a família como prioridade.”

“Hoje tudo é diferente. Não há brigas nem agressões e ele é um novo homem. Atencioso, companheiro, carinhoso, amigo e um ótimo pai. E o mais importante: um verdadeiro homem de Deus”, completa Tânia.

Felicidade amorosa

Um gesto importante para trazer paz e harmonia para o lar é passar a se guiar pela sabedoria divina. Seguir os conselhos inspirados pela Palavra de Deus é transformador, pois isso nos impede tanto de tomar decisões erradas ou abandonar o barco em meio às tempestades como nos ajuda a achar soluções eficazes para manter a força.

*Colaborou: Janaina Medeiros

