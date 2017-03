Vire a página

Home > Comportamento

Em 2001, Ricardo Shimosakai sofreu uma tentativa de sequestro, levou um tiro e ficou paraplégico. Mas isso não o fez parar no tempo, ao contrário, o impulsionou a se tornar agente de turismo especializado em viagens para pessoas com mobilidade reduzida.

Desde a iniciativa, ele já visitou 25 países, mais de 200 destinos turísticos e monta pacotes para essa parcela da população, que no Brasil chega a mais de 24 milhões de pessoas.

A atitude de Ricardo gerou mais do que benefícios para a sua própria vida. Em razão da precariedade no atendimento em aeroportos, hotéis e veículos de transporte para esse público, ele também luta pela melhoria das leis e do atendimento para deficientes. Está sempre em contato com empresários e autoridades em busca de mudanças, e já ganhou prêmios pelo seu trabalho.

Como virar a página?

Para dar essa reviravolta em sua vida, Ricardo teve pelo menos 3 atitudes:

Ele esqueceu o passado: deixou para trás a violência que sofreu, não se lamentou por se tornar uma cadeirante nem deixou que isso definisse o seu futuro.

Venceu o medo: medo de não conseguir continuar trabalhando, de suas limitações ou do futuro.

Não aceitou o problema: apesar das dificuldades, ele não ficou parado. E, pela sua atitude, não só se tornou uma referência, mas ajuda outras pessoas, ou com o seu trabalho ou com o seu exemplo.

