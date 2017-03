Voluntários da Universal levam a Palavra de vida a enfermos e seus familiares

Home > Ação Social

Em 2016, o grupo da Universal que realiza visitas de evangelização a hospitais em São Paulo ganhou centenas de voluntários. Eles se formaram como capelães hospitalares, o que significa dizer que são pessoas habilitadas para atuar em unidades de saúde para dar assistência aos pacientes nos leitos e aos familiares deles.

No estado, o trabalho tem sido realizado em pelo menos 100 capelas localizadas em unidades de saúde, como, por exemplo, na região do Grande ABC, em Campinas, Santos, Bauru, Osasco, São José dos Campos, entre outras cidades.

O coordenador do trabalho do grupo, pastor Lázaro Nazaré Pedro, destaca, no entanto, que esse é só o começo, pois existem mais de mil capelas espalhadas pelo estado dentro dos centros hospitalares.

Durante as visitas, os voluntários também distribuem livros cristãos, que ajudam no fortalecimento espiritual de todos: pacientes, familiares e profisisonais da saúde.

Segundo o pastor, nas visitas aos leitos, os voluntários dão uma palavra de fé aos pacientes, o que tem motivado muitos enfermos a se entregarem ao Senhor Jesus. Somente nos últimos 3 meses, de acordo com ele, cerca de 800 pessoas decidiram entregar a vida a Deus, além de muitas outras aceitarem o batismo no próprio leito.

Como receber uma visita

O trabalho de evangelização da Universal nos hospitais em todo o estado de São Paulo conta hoje com mais de 5,8 mil voluntários, realizando visitas a hospitais e postos de saúde.

Se você tem um familiar enfermo ou está sofrendo com problemas de saúde, entre em contato pelo e-mail visitas@sp.universal.org.br. Ou vá à Universal mais perto de sua casa e se informe sobre como receber uma visita. Encontre o endereço clicando aqui.

(*) Com informações do grupo de Evangelização da Universal nos hospitais