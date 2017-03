Conheça as verdadeiras causas da ansiedade e da depressão

Home > Reflexão

Dados recém-divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo, e o quinto em casos de depressão. Segundo estimativas, 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade. A depressão, por sua vez, afeta 5,8% da população.

Como lidar com o problema

Em postagem no seu blog oficial, o bispo Edir Macedo explica que a depressão não é uma fatalidade, nem uma condenação. A depressão é o estado de desespero da alma. “Infelizmente, o depressivo não enxerga que a depressão maior é o grito da alma em busca de ajuda.”

Segundo o bispo, a sensação de vazio profundo é a maior dor do depressivo. Os sintomas da depressão começam com a dúvida, em seguida vêm o medo, o vazio, a tristeza profunda, a agonia e vai por aí afora.

Mas a pessoa pode ser curada. “Tratar da depressão é tratar da alma. E para tratar só existe um caminho: ouvir a Palavra de Deus; meditar nas Sagradas Escrituras, enfim, absorver o Espírito da Bíblia.”

O mesmo acontece com a ansiedade. Ela é um mal que atinge a alma. “Ela não esvazia o seu amanhã de tristezas, mas sim o seu hoje de forças. Forças que você precisa para criar uma solução e executá-la. Ansiedade lhe faz viver o mesmo problema mil vezes antes de ele acontecer. Ela lhe faz temer algo que só existe dentro da sua imaginação”, explica o bispo Renato Cardoso em publicação em seu blog.

Fale com Deus

O bispo Renato destaca que, para superar a ansiedade, a pessoa tem que parar e pensar: “Olhe para um campo ou floresta e se pergunte: Quem alimenta os animais e pássaros que vivem ali? Quem faz aquelas plantas, flores e borboletas em seus mínimos e belíssimos detalhes? Quem é o jardineiro deles ou o que lança comida para eles?” De acordo o bispo, a conclusão é que Alguém, superior ao ser humano, com poderes infinitamente maiores, cuida de tudo isso.

Portanto, se você está ansioso por alguma questão, seja ela amorosa, financeira ou profissional, pense e eleve a sua mente a Deus. “Fale com Ele sobre os seus temores. Conte para Ele o que lhe preocupa. E depois cale-se. Ouça no seu íntimo uma calma confirmação de que Ele vai cuidar de você. Então, respire fundo e descanse.”

Quer viver livre de qualquer mal? Participe das reuniões da Universal e aprenda como a sua vida pode ser transformada. Clique aqui e encontre o endereço mais próximo de sua casa.

Se precisar conversar agora mesmo com alguém, acesse o Pastor Online. Você será atendido e orientado.