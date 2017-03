A Escola do Amor: aulas nos Estados Unidos e no Japão

Home > Internacional

Dois grandes eventos da "Escola do Amor" ("The Love Schoool"), com a participação do casal Renato e Cristiane Cardoso, aconteceram recentemente nos Estados Unidos e no Japão.

O primeiro foi no estado norte-americano do Texas, na cidade de Houston, considerada o berço do “Casamento Blindado” e da “The Love School”.

Foi exatamente nessa cidade que o casal iniciou essas aulas voltadas especificamente para a vida a dois, trazendo-as posteriormente para o Brasil e estendendo-as para o mundo todo.

A palestra contou com milhares de pessoas e aconteceu no último dia 23 de fevereiro, às 20 horas, na Universal local.

Durante a aula especial, Renato e Cristiane explicaram a razão de existir tanta infelicidade no amor nos dias de hoje. Eles também alertaram a respeito dos problemas que surgem na vida conjugal, orientando que quando nos unimos contra esses problemas, nos tornamos mais fortes do que eles.

Ao final do evento, os alunos ainda participaram da sessão de autógrafos do livro do casal, “Casamento Blindado”.

No Japão

Na semana seguinte, foi a vez de o Japão receber a palestra especial. O evento aconteceu no Hall de Eventos Life Port, em Toyohashi, cidade japonesa localizada na província de Aichi.

Assim como em Houston, os participantes tiveram a oportunidade de aprender a respeito dos males que atingem a vida amorosa e como combatê-los.

Em meio à multidão presente estava um casal que viajou 5 horas, desde a cidade de Chiba, só para participar da palestra. “Não poderíamos ficar de fora, pois há 5 anos estávamos enfrentando uma crise no nosso casamento e as brigas passaram a acontecer até mesmo na frente dos nossos filhos. Estávamos dispostos a nos separar”, relata Daniele Dias, ao lado do esposo, Fernando Dias (foto abaixo), explicando a situação perdurou até ela tomar conhecimento do programa “The Love School”.

“Sempre que assistia, parecia que eles (referindo-se aos apresentadores Renato e Cristiane) estavam falando comigo. Eu assistia, pensava, muitas vezes não aceitava o que era ensinado, até que descobri que o amor é uma decisão. E isso salvou o meu casamento. Eu já conhecia a Palavra de Deus, mas, por meio desses ensinamentos, fui ajudada a colocá-la em prática.”

Daniele enfatiza que nunca havia pensado em administrar a vida amorosa como se fosse uma empresa, até porque ela era “pura emoção” e o seu chão — garante — era o esposo.

“A mudança, no entanto, não aconteceu da noite para o dia. Tive que insistir. Mas, por meio da minha mudança, ele também mudou.”

Quer saber mais a respeito das palestras que o casal Cristiane e Renato Cardoso realiza em todo o mundo, bem como sobre a que acontece todas as quintas-feiras, no Templo de Salomão, em São Paulo? Acesse o site oficial da Terapia do Amor e se informe sobre eventos, próximas palestras, entre outros assuntos relacionados à vida a dois.