Voluntários do FJU levam esperança e fé a crianças e adultos em todo o País

O dia 25 de fevereiro último ficou marcado na vida de centenas de crianças e adultos por todo o País.

Nesse dia, jovens voluntários do Projeto Universitários (FJUni), da Força Jovem Universal (FJU), realizaram uma importante ação social em hospitais, clínicas psiquiátricas, lares de idosos, abrigos e orfanatos, em 11 estados.

Com o objetivo de levar esperança e fé a essas pessoas, os voluntários entregaram brinquedos, fraldas geriátricas e litros de leite. Eles também cantaram para as crianças e para os adultos que estavam em leitos hospitalares e fizeram apresentações de peças teatrais, divertindo a todos.

A coordenadora do projeto FJUni em São Paulo, Cibele Pereira Melo, destaca que esse tipo de ação beneficia também os universitários. “As pessoas passam as suas experiências para os universitários e eles levam alegria e sorrisos para crianças e adultos."

Aproximadamente mil pessoas, entre adultos e crianças, foram alcançadas pela ação, que foi realizada em São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Ceará , Rondônia, Amazonas e Santa Catarina.

Em São Paulo, a iniciativa aconteceu no Hospital do Mandaqui e no Instituto Ronald McDonald (para crianças com câncer), entre outros locais.

Senso de voluntariado

Para o bispo André Sousa, responsável pelo FJUni no Brasil, em primeiro lugar o objetivo é suprir a necessidade daqueles que não têm recebido suporte por parte dos governantes e da sociedade. Em segundo lugar, despertar, com esse exemplo, o senso de voluntariado na sociedade.

O balanço anual publicado pelos Doutores da Alegria mostra que 85,4% das crianças apresentam evidências clínicas de recuperação quando são estimuladas a sorrir.



De acordo com o bispo André, assim como todos os projetos do FJU investem nos seus integrantes por meio de palestras, workshops, treinamentos, oferecendo oportunidades e incentivo, o FJUni visa beneficiar os universitários e incentivar os demais jovens a desenvolverem o seu potencial, investindo na vida acadêmica.

Seja também um voluntário. Obtenha mais informações sobre o trabalho desenvolvido pelos voluntários do FJUni em uma Universal mais próxima de sua casa. Ou acesse o site da Força Jovem Universal.

