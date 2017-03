Universal evangeliza em frente a presídios de Porto Velho, Rondônia

Home > Notícias da Universal

No dia 18 de fevereiro, cerca de 100 voluntários do grupo Universal nos Presídios (UNP) estiveram presentes nas oito unidades penitenciárias de Porto Velho, capital de Rondônia. Na ocasião, foi servido um café da manhã para os familiares dos detentos, que aguardavam do lado de fora dos complexos para a visitação. Além do alimento físico, foi entregue o mais importante: força espiritual.

Ao total, 750 familiares receberam auxílio. De acordo com o pastor responsável pelo UNP no estado, Raimundo Nonato Gomes, durante o encontro, todos ouviram uma mensagem de fé e otimismo. “Mostramos que Deus iria dar um fim em todo os sofrimentos que eles estavam passando.”

UNP em Rondônia

Com o objetivo de prestar auxílio material e espiritual aos detentos e seus familiares, a Universal no estado de Rondônia

realiza durante todos os sábados pela manhã ações evangelísticas e sociais nas portas dos presídios da capital do estado.

