Universal inaugura templo dentro de penitenciária feminina em São Paulo

Na última sexta-feira (3), às 14 horas, dezenas de reclusas participaram da inauguração do templo da Universal dentro da Penitenciária Feminina de Sant’Ana, localizada no bairro do Carandiru, zona norte da capital paulista.

A igreja está situada no pavilhão 1 e funcionará com o objetivo de somar com o trabalho que o presídio já realiza, ou seja, a ressocialização das detentas, segundo o bispo Eduardo Guilherme, atual responsável pelo trabalho evangelístico do grupo Universal nos Presídios (UNP) em todo o País.

Na reunião inaugural, que contou com a presença dos diretores da penitenciária, o bispo deu uma mensagem de fé às reclusas, orou em favor delas e ainda distribuiu exemplares da Bíblia Sagrada do Templo de Salomão (edição luxo), doados por membros da Igreja. Ainda durante o encontro, as presas receberam das mãos das voluntárias do grupo Universal nos Presídios Feminino o jornal Folha Universal.

Para a responsável pelo trabalho realizado com as mulheres reclusas, Luciene Almeida, a experiência da inauguração foi inexplicável.

“Nós percebemos a sede que elas têm de conhecer a Deus e a alegria na liberdade que terão ao entrar e sair da igreja. E, apesar de viverem limitadas por paredes e grades, elas receberão a verdadeira liberdade, que é a de serem ‘livres’ dentro de si”, comentou.

(*) Com informações do grupo Universal nos Presídios (UNP)