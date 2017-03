Por que manter o foco?

Home > Comportamento

“O que tem a sua atenção tem o seu coração.” Quem afirma é o palestrante Renato Cardoso, criador e responsável pelo Projeto IntelliMen, que visa auxiliar os homens no autoaperfeiçoamento. De acordo com ele, é o foco que determina como cada pessoa agirá. Logo, manter-se focado no que não é proveitoso trará apenas resultados sem serventia.

O estudante Ângelo Cavalcante é exemplo dessa lição. Aluno de escola pública a vida inteira, ele passou no vestibular para medicina em oito universidades, inclusive na Universidade de São Paulo (USP), onde cursará. O segredo? “Na hora de estudar eu deixava o celular longe”, declarou ele a jornalistas. “Para render melhor nos estudos, desativei o Facebook, mudei o número do WhatsApp, desativei as notificações e só usava o celular para ler mensagens dos grupos do cursinho.”

Dessa maneira, Ângelo conseguiu focar nos estudos sem distrações. Como resultado conseguiu uma vaga no curso mais concorrido de uma das melhores universidades do País.

Não se distraia

“O seu coração gravita na direção do que você foca. Se a sua atenção vai para uma certa marca e modelo de carro, o seu coração vai para ele. E, uma vez lá, o seu coração dará ordens à sua mente para obtê-lo. Dado o devido tempo e esforço, você terá aquele carro”, explica Renato Cardoso. “Quer resgatar o amor? Foque no seu casamento. Quer multiplicar o seu dinheiro? Foque em como ele funciona. Quer sabedoria para conseguir o que quiser? Foque em Deus.”

Qualquer distração deve ser excluída de seus pensamentos. E na vida com Deus é a mesma coisa. Aquilo que não pode ajudar você a crescer espiritualmente não pode ocupar espaço em sua mente. Somente dessa maneira os resultados desejados serão alcançados.

E lembre-se: “O que tem a sua atenção tem o seu coração. O que tem o seu coração controlará as suas atitudes.”

