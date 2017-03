Leia a Bíblia em 1 ano - 66º dia

Home > Mundo Cristão

“O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento...” Oséias 4.6

Conhecer a Bíblia é muito importante para todos nós, especialmente nos momentos mais difíceis de nossas vidas, pois Deus fala conosco por meio de Sua Palavra. O Espírito Santo nos conduz, nos orienta, e quando passamos por tribulações, Ele nos faz lembrar do que está escrito na Bíblia, de uma Palavra de Deus que nos conforte. Mas só nos lembraremos se tivermos conhecimento Dela.

Por isso, elaboramos um plano para que você leia a Bíblia em 1 ano. Se você ainda não começou, clique aqui e comece agora, não deixe para amanhã. Você verá o quanto isso transformará a sua vida.

Se você já está nesse propósito, acompanhe a leitura de hoje:

Êxodo 17

17.1 Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do SENHOR, acamparam-se em Refidim; e não havia ali água para o povo beber.

17.2 Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao SENHOR?

17.3 Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos?

17.4 Então, clamou Moisés ao SENHOR: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me.

17.5 Respondeu o SENHOR a Moisés: Passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai.

17.6 Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe; ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel.

17.7 E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao SENHOR, dizendo: Está o SENHOR no meio de nós ou não?

17.8 Então, veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim.

17.9 Com isso, ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens, e sai, e peleja contra Amaleque; amanhã, estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão.

17.10 Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque; Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro.

17.11 Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia; quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque.

17.12 Ora, as mãos de Moisés eram pesadas; por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou; Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um, de um lado, e o outro, do outro; assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr-do-sol.

17.13 E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada.

17.14 Então, disse o SENHOR a Moisés: Escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué; porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu.

17.15 E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O SENHOR É Minha Bandeira.

17.16 E disse: Porquanto o SENHOR jurou, haverá guerra do SENHOR contra Amaleque de geração em geração.

Lucas 21

21.1 Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gazofilácio.

21.2 Viu também certa viúva pobre lançar ali duas pequenas moedas;

21.3 e disse: Verdadeiramente, vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos.

21.4 Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava; esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento.

21.5 Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas;

21.6 então, disse Jesus: Vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada.

21.7 Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir?

21.8 Respondeu ele: Vede que não sejais enganados; porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu! E também: Chegou a hora! Não os sigais.

21.9 Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis; pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo.

21.10 Então, lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação, e reino, contra reino;

21.11 haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu.

21.12 Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome;

21.13 e isto vos acontecerá para que deis testemunho.

21.14 Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder;

21.15 porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem.

21.16 E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos; e matarão alguns dentre vós.

21.17 De todos sereis odiados por causa do meu nome.

21.18 Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça.

21.19 É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma.

21.20 Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação.

21.21 Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes; os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se; e os que estiverem nos campos, não entrem nela.

21.22 Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito.

21.23 Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias! Porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo.

21.24 Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações; e, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles.

21.25 Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas; sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas;

21.26 haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo; pois os poderes dos céus serão abalados.

21.27 Então, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória.

21.28 Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça; porque a vossa redenção se aproxima.

21.29 Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: Vede a figueira e todas as árvores.

21.30 Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis, por vós mesmos, que o verão está próximo.

21.31 Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus.

21.32 Em verdade vos digo que não passará esta geração, sem que tudo isto aconteça.

21.33 Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão.

21.34 Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as conseqüências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço.

21.35 Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra.

21.36 Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem.

21.37 Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras.

21.38 E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo.

Jó 36

36.1 Prosseguiu Eliú e disse:

36.2 Mais um pouco de paciência, e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus.

36.3 De longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei a justiça.

36.4 Porque, na verdade, as minhas palavras não são falsas; contigo está quem é senhor do assunto.

36.5 Eis que Deus é mui grande; contudo a ninguém despreza; é grande na força da sua compreensão.

36.6 Não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos.

36.7 Dos justos não tira os olhos; antes, com os reis, no trono os assenta para sempre, e são exaltados.

36.8 Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição,

36.9 ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se houveram com soberba.

36.10 Abre-lhes também os ouvidos para a instrução e manda-lhes que se convertam da iniqüidade.

36.11 Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias.

36.12 Porém, se não o ouvirem, serão traspassados pela lança e morrerão na sua cegueira.

36.13 Os ímpios de coração amontoam para si a ira; e, agrilhoados por Deus, não clamam por socorro.

36.14 Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais.

36.15 Ao aflito livra por meio da sua aflição e pela opressão lhe abre os ouvidos.

36.16 Assim também procura tirar-te das fauces da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa seriam cheias de gordura;

36.17 mas tu te enches do juízo do perverso, e, por isso, o juízo e a justiça te alcançarão.

36.18 Guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer, nem te desvie a grande quantia do resgate.

36.19 Estimaria ele as tuas lamúrias e todos os teus grandes esforços, para que te vejas livre da tua angústia?

36.20 Não suspires pela noite, em que povos serão tomados do seu lugar.

36.21 Guarda-te, não te inclines para a iniqüidade; pois isso preferes à tua miséria.

36.22 Eis que Deus se mostra grande em seu poder! Quem é mestre como ele?

36.23 Quem lhe prescreveu o seu caminho ou quem lhe pode dizer: Praticaste a injustiça?

36.24 Lembra-te de lhe magnificares as obras que os homens celebram.

36.25 Todos os homens as contemplam; de longe as admira o homem.

36.26 Eis que Deus é grande, e não o podemos compreender; o número dos seus anos não se pode calcular.

36.27 Porque atrai para si as gotas de água que de seu vapor destilam em chuva,

36.28 a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente.

36.29 Acaso, pode alguém entender o estender-se das nuvens e os trovões do seu pavilhão?

36.30 Eis que estende sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar.

36.31 Pois por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância.

36.32 Enche as mãos de relâmpagos e os dardeja contra o adversário.

36.33 O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele, dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça.

O que você aprendeu com a leitura de hoje? Deixe seu comentário.

