Após noite de bebedeira, jovens britânicos têm uma terrível surpresa

Lauren Dunham acordou de ressaca, com dor na cabeça e em diferentes partes do corpo, resultado da festa na noite anterior com quatro amigos: Richie Cowley, Jamie Farrow e o casal Jamie e Amy Hipkins, que acordaram na mesma situação. Dos cinco, Jamie é o mais velho, com 27 anos, e Richie o mais novo, com 24. Os outros três têm a mesma idade cada um, 25. E, de agora em diante, os amigos terão de lidar com a terrível descoberta que fizeram naquela manhã.

Lauren e os amigos são da cidade de Old Billingham, condado de County Durham, na Inglaterra. Durante a noite de festa, após tomarem quatro litros de vodca, decidiram que seria interessante homenagear a cidade. Um dos amigos tinha uma máquina de fazer tatuagens e, fora de si por causa do álcool, todos tatuaram “OBC” – sigla de Old Billingham Crew (Turma de Old Billingham).

Além disso, tatuaram os nomes uns dos outros. Lauren, por exemplo, amanheceu com “Richie” em seu tornozelo. Para completar a noitada de tatuagens esquisitas, muitos desenhos foram feitos, como o da imagem abaixo.

“Ficamos nos perguntando por que diabos fizemos isso. Acho que a tatuagem na minha perna vai ficar para sempre, pois está muito profunda”, afirmou Lauren ao jornal britânico The Sun.

Os perigos do álcool

Os cinco amigos ingleses estavam desorientados após consumirem grande quantidade de álcool. Deixaram cicatrizes na pele e na vida de cada um. Mas é fácil imaginar que poderia ter sido ainda muito pior.

Embora não seja uma droga ilícita, o álcool é sim uma droga muito prejudicial à saúde, do corpo e do espírito. Quem abusa do álcool coloca a si mesmo e aos outros em risco. E cada vez mais, infelizmente, os jovens se entregam a esse vício.

“Será difícil pensar que o futuro do País (e do mundo) estará em boas mãos se os jovens estão se deteriorando cada vez mais cedo”, afirma o bispo Edir Macedo.

Ao contrário do que mostram filmes, comerciais de tevê, etc., o álcool não traz glamour ou alegria, mas sim um vício difícil de ser combatido.

Para o bispo, as pessoas estão destruindo o seu futuro. “A não ser que a sociedade repense o que de fato é válido como conceito, valor e princípio, para que opiniões proselitistas e dogmáticas não dominem a mente e a inteligência das pessoas, fazendo-as acreditar que Deus está por trás de todas as desgraças e mazelas da humanidade”, ressalta.

