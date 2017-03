Vale tudo pela audiência no YouTube?

Home > Comportamento

Para alcançar o sucesso no YouTube, há pessoas que não medem as consequências de seus atos. Para alguns, vale de tudo, até mesmo colocar a própria vida em risco.

Foi o caso do youtuber Abud Sadek, que, para “comemorar” a chegada a 1 milhão de inscritos em seu canal, decidiu se enviar pelo correio para um amigo. Sim, literalmente. Ele entrou em uma caixa e se enviou para o endereço desejado (veja acima). Ele ficou cerca de 24 horas dentro de um pacote, que nem sequer tinha abertura para ventilação. Abud levou mantimentos e uma garrafa vazia, caso quisesse ir ao banheiro, mas não imaginou que sofreria com o calor e o aperto. O resultado de tudo? Horas sem dormir, pernas dormentes, suor e arrependimento.

Outro caso, desta vez internacional, foi o do canal sueco PewDiePie, mantido por um comediante. Ele achou que seria engraçado pagar dois indianos para segurar uma placa com os dizeres “Morte a todos os judeus” (veja ao lado).

Depois da repercussão negativa, ele se desculpou por meio de seu Tumblr. “Por mais risível que seja acreditar que eu possa apoiar essas pessoas, para qualquer um que esteja inseguro sobre o meu ponto de vista sobre esses grupos baseados em ódio: não, eu não apoio esses caras de nenhuma maneira”, escreveu.

Grupos neonazistas apoiaram o vídeo, que já foi retirado da conta original, mas ainda circula na internet. O comediante perdeu contratos com o Google e a Disney.

Você decide o que vai assistir

Para algumas pessoas, vale tudo para ter visualizações, inclusive não se importar com a própria segurança nem com a vida de outras pessoas. Mas o poder de dar audiência para isso, ou não, está em suas mãos. Seja seletivo com o que você consome na internet, pois isso pode lhe aproximar ou afastar de Deus.

O fato é que os nossos olhos e ouvidos são portas para a nossa mente e consciência e, dependendo do que entra, seremos tristes, fracos, emotivos; ou fortes, alegres e de fé. E, ao fim de tudo, o que está dentro sai pela boca. Se você só diz o que é ruim, é porque ouve e vê o que é ruim: “O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem.” Mateus 15.11

Procure canais e vídeos no YouTube que acrescentem à sua vida e lhe ensinem a ser uma pessoa melhor. Uma dica é o canal do Bispo Macedo e o da Igreja Universal.

E também compareça às reuniões realizadas diariamente na Universal. Lá você encontrará descanso para a sua alma. Clique aqui e busque o endereço mais próximo da sua casa.